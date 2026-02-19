به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاحیه پروژه‌های بیمارستان الزهرا اظهار کرد: در روزهای اخیر حدود ۱۷۰۰ پروژه عمرانی و خدماتی در سطح استان اصفهان به بهره‌برداری رسید، اما پروژه‌هایی که توسط نیروهای مسلح و به‌ویژه ارتش اجرا می‌شود، از نظر کیفیت، سرعت و اثرگذاری، جایگاهی متمایز دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های امیر ارتش ولی رحمانی و مجموعه ارتش در حوزه محرومیت‌زدایی افزود: بیمارستان‌های ارتش در اصفهان تنها خدمات‌رسان به این شهر نیستند، بلکه به‌عنوان قطب درمانی فلات مرکزی ایران شناخته می‌شوند و بیماران بسیاری از استان‌های همجوار و حتی مناطق دوردست برای درمان به این مراکز مراجعه می‌کنند.

استاندار اصفهان با اشاره به انجام موفق عمل پیوند کبد در بیمارستان الزهرا(س) گفت: این اقدام، گامی مهم در ارتقای شاخص‌های پزشکی استان بود و توان تخصصی مراکز درمانی اصفهان را به‌خوبی نشان داد. همچنین کلنگ‌زنی اورژانس جدید که قرار است در مدت‌زمان کوتاهی به بهره‌برداری برسد، بیانگر دغدغه‌مندی و سرعت عمل ارتش در حوزه سلامت است.

کاهش هزینه‌های درمان برای اقشار کم‌برخوردار

جمالی‌نژاد با تأکید بر تأثیر اجتماعی این اقدامات خاطرنشان کرد: بسیاری از اقشار کم‌برخوردار که توان پرداخت هزینه‌های بالای مراکز خصوصی را ندارند، به بیمارستان‌های ارتش مراجعه می‌کنند و از خدمات درمانی با کیفیت بالا و هزینه مناسب بهره‌مند می‌شوند؛ موضوعی که موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام می‌شود.

وی تصریح کرد: این اقدامات نشان می‌دهد ارتش جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در میدان دفاع، بلکه در میدان خدمت به مردم و رفع دغدغه‌های معیشتی و درمانی نیز پیش‌قدم است.

در ادامه، با حضور امیر سرتیپ خلبان دکتر ولی رحمانی، فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و معاون طرح، برنامه و بودجه ارتش جمهوری اسلامی ایران، بخش جراحی اعصاب بیمارستان الزهرا(س) که با استانداردهای نوین بازسازی و بهینه‌سازی شده است، به‌صورت رسمی افتتاح شد. این بخش با ۷۵۰ متر مربع زیربنا از امروز آماده ارائه خدمات درمانی به بیماران است.

همچنین پروژه توسعه اورژانس بیمارستان الزهرا(س) به همت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش کلنگ‌زنی شد. این پروژه با ۹ هزار متر مربع زیربنا در چند طبقه، شامل بخش‌های تخصصی تصویربرداری، کلینیک تریاژ، بخش‌های ویژه، اتاق‌های عمل و بستری است که با بهره‌برداری از آن طی یک سال آینده، بخش مهمی از چالش‌های فعلی اورژانس برطرف خواهد شد.

در پایان، استاندار اصفهان با حضور در کتابخانه و سالن مطالعه بیمارستان، از نزدیک در جریان وضعیت فضاهای علمی و فرهنگی این مرکز آموزشی‌درمانی قرار گرفت.