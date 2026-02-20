خبرگزاری مهر، گروه استانها – مرجان سیفالدین: قرآن نه تنها به عنوان یک کتاب دینی برای عبادت، بلکه به عنوان یک دستورالعمل جامع برای زندگی روزمره انسانها شناخته میشود.
آیههای قرآن، راهحل بحرانهای عصر حاضر و مسیر ساخت شخصیت انسانی
یکی از مهمترین جنبههای آیات قرآن، تأثیر آنها بر زندگی فردی است. قرآن کریم به انسانها دستوراتی میدهد که میتواند پایهگذار یک زندگی معنادار و موفق باشد. این دستورات به شکل آیات مختلف در قرآن آمده است. از این رو سازمان تبلیغات اسلامی چند سالی است طرحی با عنوان « زندگی با آیهها » را با هدف کاربردی تر کردن قرآن در زندگی روزمره در دستور کار قرار داده و مورد اقبال عموم شهروندان و به ویژه نسل جوان قرار گرفته است. در ادامه این گزارش این طرح را از نگاه کارشناسان حوزه علوم قرآنی بررسی کردهایم.
حجتالاسلام محمدمهدی طباخیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر این نکته که «زندگی با آیهها» یک برنامه مناسبتی یا شعاری فرهنگی نیست، آن را مسیری عملی برای ساختن شخصیت انسان توصیف کرد.
وی اظهار کرد: اگر مفاهیم قرآنی تنها در سطح تلاوت و حفظ باقی بمانند، اثرگذاری آنها محدود خواهد بود، اما زمانی که این مفاهیم به باور قلبی و رفتار عملی تبدیل شوند، میتوانند تحولی عمیق در نگرش انسان ایجاد کنند.
این کارشناس با اشاره به چالشهای انسان معاصر افزود: امروز جامعه با بحرانهایی چون اضطراب، سردرگمی هویتی، تضعیف روابط خانوادگی و کاهش سرمایه اخلاقی روبهروست.
به اعتقاد وی، آموزههای قرآنی ظرفیت آن را دارند که در برابر این بحرانها نقش هدایتگر ایفا کنند، زیرا بر فطرت انسانی تکیه دارند و میان عقل، احساس و عمل تعادل برقرار میکنند.
هر آیه از قرآن، یک درس زندگی
طباخیان با اشاره به آیه ۲ سوره بقره افزود: در این آیه خداوند به مؤمنین اشاره میکند که ایمان به غیب، ارتباط با خدا از طریق نماز و انفاق در مسیر خیر، از ارکان زندگی فردی است.
وی نقش این عبادات را در ساختار زندگی انسان مؤمن بسیار برجسته خواند.
این پژوهشگر قرآنی و تاریخ اسلام با بیان اینکه نماز به عنوان وسیلهای برای تقویت ارتباط با خدا و انفاق است، افزود: نماز عاملی برای کاهش خودخواهی و افزایش همدلی و کمک به نیازمندان است و تأثیرات بزرگی در تغییر نگرش و رفتار فرد دارد. این آیه همچنین به عدالت و انصاف اشاره میکند.
وی ادامه داد: در زندگی فردی، رعایت عدالت باعث حفظ کرامت انسانی و ایجاد تعادل در روابط فردی میشود و اگر انسانها در روابط خود با دیگران، حتی در مواجهه با دشمنان، عدالت را رعایت کنند، آرامش و صلح درونفردی و اجتماعی حاصل میشود.
ایمان به غیب و عبادت؛ کلید ساخت زندگی متعادل و انسانی
طباخیان با بیان اینکه انس روزانه با مفاهیم قرآنی نوعی مراقبت درونی در انسان ایجاد میکند، اضافه کرد: وقتی فرد هر روز زمانی را به خواندن، فهمیدن و اندیشیدن درباره یک پیام الهی اختصاص میدهد و تلاش میکند آن را در زندگی عملی سازد، به تدریج وجدان اخلاقی او تقویت میشود و این فرایند سبب میشود تصمیمها آگاهانهتر و رفتارها مسئولانهتر شوند.
وی افزود: چنین رویکردی آرامش عمیقی در دل انسان ایجاد میکند، زیرا فرد احساس میکند زندگیاش بر پایه معیارهای ثابت و ارزشمند استوار شده است. این احساس ثبات معنوی، در شرایط دشوار و بحرانها به او توان ایستادگی میدهد.
قرآن؛ راهحل تحکیم خانواده و ایجاد فرهنگ گفتوگوی اخلاقی
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم طباطبائینژاد، دیگر کارشناس علوم قرآنی و نهجالبلاغه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، به نقش این طرح در تحکیم خانواده پرداخت و اظهار کرد: بسیاری از اختلافات خانوادگی ناشی از ضعف در مهارت گفتوگو، نبود صبر و کاهش روحیه گذشت است.
به باور وی، اگر اعضای خانواده تصمیم بگیرند هر روز یک پیام اخلاقی قرآنی را محور گفتوگوی خود قرار دهند و آن را در رفتارهای روزمره تمرین کنند، فضای خانه به محیطی سرشار از احترام و همدلی تبدیل خواهد شد.
این کارشناس قرآنی تأکید کرد: قرآن فرهنگ مدارا، عدالت و مسئولیتپذیری را ترویج میکند و این ارزشها میتوانند ستونهای استوار خانواده باشند.
طباطبائینژاد پیشنهاد داد خانوادهها جلسات کوتاه هفتگی برای گفتوگو درباره مفاهیم اخلاقی برگزار کنند تا این آموزهها به بخشی از فرهنگ مشترک آنان تبدیل شود.
قرآن و نسل جوان؛ پاسخ به پرسشهای زندگی با رویکردی نوین
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم طباطبائینژاد که در موضوعات خانواده و جوانان در مجامع مختلف سخنرانی میکند، با اشاره به ارتباط خود با دانشآموزان و دانشجویان گفت: نسل جوان امروز پرسشهای جدی درباره معنای زندگی و آینده دارد و باید مفاهیم قرآنی با زبانی روشن، کاربردی و متناسب با نیازهای این نسل ارائه شود.
به اعتقاد وی، اگر جوانان احساس کنند که قرآن میتواند پاسخگوی مسائل واقعی زندگی آنها باشد، ارتباطی عمیقتر و پایدارتر با آن برقرار خواهند کرد. وی بر تربیت مربیانی تأکید کرد که علاوه بر دانش دینی، با روانشناسی نسل جدید نیز آشنا باشند و گفت: انتقال مفاهیم دینی بدون درک شرایط ذهنی و اجتماعی جوانان، نمیتواند تأثیر مطلوبی داشته باشد.
چالش نگاه تشریفاتی به قرآن؛ تحول اجتماعی از فرد آغاز میشود
این کارشناس علوم قرآنی که یکی از داوران برنامه «محفل» است، یکی از چالشهای اصلی را نگاه تشریفاتی به قرآن دانست.
طباطبایی نژاد پیشنهاد کرد نهادهای فرهنگی با طراحی برنامههای خلاقانه، مردم را به مشارکت فعال دعوت کنند و از ظرفیت رسانهها برای ترویج این نگاه بهره ببرند.
وی تأکید کرد: تحول اجتماعی از فرد آغاز میشود و اگر هر فرد بکوشد حتی یک پیام اخلاقی را به طور جدی در زندگی خود عملی کند، جامعه نیز به تدریج دگرگون خواهد شد و زندگی با آیهها، هر روز یک درس و یک مسیر تازه برای زندگی ارائه میدهد.
