۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۱۲

تداوم جو آرام و پایدار در لرستان؛ کاهش دما از فردا

خرم‌آباد- کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان از تداوم جو آرام و پایدار تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: از فردا جمعه کاهش دماهای کمینه در همه نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه پیله‌وران، شامگاه پنج شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: همان‌طور که انتظار می‌رفت، امروز افزایش سرعت وزش باد به‌عنوان پدیده غالب در اغلب نقاط استان لرستان مشاهده شد.

وزش باد قابل ملاحظه در شمال و شرق لرستان

وی افزود: به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان، از ساعات ظهر تا بعدازظهر، سرعت وزش باد در بازه «قابل ملاحظه تا نسبتاً شدید لحظه‌ای» ثبت شد که این شرایط در برخی نقاط محسوس‌تر بود.

افزایش دماهای کمینه صبحگاهی

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دماهای کمینه صبحگاهی امروز در اغلب نقاط استان افزایش یافت.

تداوم جو آرام تا اوایل هفته آینده

پیله‌وران ادامه داد: بر اساس نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی، انتظار داریم جو آرام و پایدار از فردا جمعه آغاز شده و تا اوایل هفته آینده در سطح استان حاکم باشد.

کاهش دما از فردا جمعه

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به رخنه توده هوای سرد از مناطق شمال‌غربی به غرب کشور، برای فردا جمعه کاهش دماهای کمینه در همه نقاط استان لرستان پیش‌بینی شده است و شهروندان لازم است به این تغییرات دمایی توجه داشته باشند.

کد خبر 6754085

