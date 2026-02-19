به گزارش خبرگزاری مهر، گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس با انتشار ویدئویی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به ملت و مقاومت فلسطین و امت عربی و اسلامی تبریک گفت.

در این ویدئو بخش‌هایی از سخنان شهید ابو عبیده (حذیفه الحکلوت) سخنگوی سابق گردان های قسام بازنشر شده است.

شهید ابوعبیده در این سخنان گفته است: حلول ماه مبارک رمضان را به مسلمانان در شرق و غرب زمین تبریک می گوییم، ماه فتوحات، جهاد، بخشش و خیرات. به ویژه تبریک می گوییم به همه مردم‌مان در فلسطین و به صورت خاص در غزه با عظمت.

شهید ابوعبیده ادامه می دهد: تبریکات ویژه به اهل بخشش و وفاداری، خانواده ها و بستگان گرامی شهدا، اسیران و نزدیکان آنها، مجروحان و زخمی ها،آوارگان و دور ماندگان از خانه و سرزمین. به آنها می گوییم خداوند جهاد شما و صبر و بخشش‌تان را مبارک گرداند و روزه و طاعات را قبول بفرماید. ای بندگان برگزیده خداوند در سرزمین برگزیده او.