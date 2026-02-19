  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶

پیام تبریک گردان‌های قسام به مناسبت ماه مبارک رمضان

گردان‌های قسام در پیامی تصویری با بازپخش بخش هایی از سخنان شهید «ابوعبیده» سخنگوی سابق این گردان‌ها، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس با انتشار ویدئویی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به ملت و مقاومت فلسطین و امت عربی و اسلامی تبریک گفت.

در این ویدئو بخش‌هایی از سخنان شهید ابو عبیده (حذیفه الحکلوت) سخنگوی سابق گردان های قسام بازنشر شده است.

شهید ابوعبیده در این سخنان گفته است: حلول ماه مبارک رمضان را به مسلمانان در شرق و غرب زمین تبریک می گوییم، ماه فتوحات، جهاد، بخشش و خیرات. به ویژه تبریک می گوییم به همه مردم‌مان در فلسطین و به صورت خاص در غزه با عظمت.

شهید ابوعبیده ادامه می دهد: تبریکات ویژه به اهل بخشش و وفاداری، خانواده ها و بستگان گرامی شهدا، اسیران و نزدیکان آنها، مجروحان و زخمی ها،آوارگان و دور ماندگان از خانه و سرزمین. به آنها می گوییم خداوند جهاد شما و صبر و بخشش‌تان را مبارک گرداند و روزه و طاعات را قبول بفرماید. ای بندگان برگزیده خداوند در سرزمین برگزیده او.

کد خبر 6754093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها