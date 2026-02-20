خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: ماه ضیافت الهی در بیجار با نام امامزاده حمزه عرب گره خورده است؛ بقعهای شاخص که نه تنها جایگاهی مذهبی دارد، بلکه بهدلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود بر بلندای کوه حمزه عرب با ارتفاعی حدود ۲۶۴۰ متر از سطح دریا، به یکی از نمادهای هویتی و معنوی منطقه تبدیل شده است.
این مکان که از آن به عنوان «بام بیجار» نیز یاد میشود، چشماندازی کمنظیر از طبیعت اطراف را پیش روی زائران قرار میدهد و همین ویژگی، آن را به مقصدی زیارتی و گردشگری بدل کرده است.
مکانی مذهبی در بیجار که از دیرباز محل رجوع مردم برای زیارت و نذر است
بر اساس مستندات تاریخی، مدفون این بقعه از سادات منتسب به امام موسی بن جعفر (ع) است و قدمت ساخت آن به چند قرن گذشته بازمیگردد، بنا به روایتهای محلی، این مکان از دیرباز محل رجوع مردم برای زیارت، نذر و برگزاری آیینهای مذهبی بوده و نسلهای مختلف بیجار خاطرات معنوی خود را با این امامزاده پیوند زدهاند.
رمضان و شبهایی که در ارتفاع معنا میگیرد با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، فضای امامزاده حال و هوایی متفاوت به خود میگیرد، غبارروبی صحن، آمادهسازی شبستان و برنامهریزی برای مراسم جزءخوانی قرآن، سخنرانیهای مذهبی و احیای شبهای قدر از هفتهها پیش آغاز میشود و هر ساله در شبهای قدر، صحن امامزاده حمزه عرب مملو از جمعیتی میشود که در فضایی آمیخته با نور شمع و زمزمه دعا، قرآن بر سر گرفته و تا سحر به راز و نیاز میپردازند.
قرار گرفتن این آیینها در ارتفاعات، حال و هوایی متفاوت و روحانیتر به مراسم میبخشد؛ گویی فاصله گرفتن از هیاهوی شهر، زمینه تمرکز بیشتر بر معنویت را فراهم میکند.
یکی از جلوههای شاخص رمضان در این مکان، برپایی سفرههای افطار مردمی است، خیران، هیئتهای مذهبی و خانوادهها هر ساله با نذورات خود، سفرههای ساده اما صمیمانهای برپا میکنند و فضای همدلی و مواسات را در میان روزهداران تقویت میکنند و این سنت حسنه، جلوهای از همبستگی اجتماعی در بستر یک مکان مذهبی تاریخی است.
امامزاده حمزه عرب بخشی از هویت معنوی مردم بیجار است
یکی از مهمانان این مکان زیارتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بقعه متبرکه تنها یک مکان زیارتی نیست، بلکه بخشی از هویت معنوی مردم بیجار است و بسیاری از خانوادهها نسل به نسل با این مکان ارتباط داشتهاند.
محمد ابراهیمی افزود: در ماه مبارک رمضان، بهویژه در شبهای قدر، فضای این امامزاده حال و هوای خاصی پیدا میکند و مردم از شهر و روستاهای اطراف برای شرکت در مراسم احیا، دعا و جزءخوانی قرآن به اینجا میآیند.
وی تصریح کرد: برگزاری برنامههای دینی در چنین مکانهایی علاوه بر تقویت باورهای مذهبی، باعث ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی میشود و نسل جوان نیز در کنار بزرگان با آیینهای دینی آشنا میشوند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: هر ساله خیران و هیئتهای مذهبی با برپایی سفرههای افطار، جلوهای از مواسات و همیاری را در این مکان به نمایش میگذارند و این سنت حسنه باید تقویت و تداوم یابد.
امامزاده حمزه عرب شاخص ترین نقطه مذهبی بیجار است
یکی از فعالان فرهنگی و مذهبی بیجار نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تاریخی امامزاده حمزه عرب اظهار کرد: تلفیق تاریخ، طبیعت و معنویت در این مکان، آن را به یکی از شاخصترین نقاط مذهبی شهرستان تبدیل کرده است.
رضا کریمی ادامه داد: اجرای برنامههای فرهنگی و قرآنی در چنین فضاهایی تأثیرگذاری بیشتری دارد، چرا که محیط معنوی و پیشینه تاریخی آن، زمینه تأمل و توجه عمیقتر مخاطبان را فراهم میکند.
این فعال فرهنگی تصریح کرد: اگر برنامهریزی منسجمتری برای ایام رمضان، شبهای قدر و مناسبتهای مذهبی در این بقعه انجام شود، میتوان آن را به پایگاه اصلی فعالیتهای دینی و فرهنگی شهرستان تبدیل کرد.
وی بیان کرد: حفظ و تقویت این اماکن مذهبی، در واقع صیانت از سرمایههای فرهنگی و هویتی منطقه است و نسل امروز باید بیش از گذشته با این گنجینههای معنوی آشنا شود.
جایگاهی فراتر از یک بقعه مذهبی
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اهمیت این مکان اظهار کرد: امامزاده حمزه عرب یکی از شاخصترین اماکن مذهبی و تاریخی شهرستان است که علاوه بر کارکرد دینی، از نظر معماری و موقعیت طبیعی نیز ارزشمند است.
محمد ابراهیم الیاسوند افزود: قرار گرفتن این بقعه بر فراز کوه و چشمانداز گستردهای که از این ارتفاع قابل مشاهده است، باعث شده علاوه بر زائران، گردشگران طبیعت نیز از آن بازدید کنند و این موضوع اهمیت حفاظت و نگهداری از آن را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر اقدامات مرمتی و ساماندهی در این مجموعه انجام شده تا ضمن حفظ اصالت تاریخی بنا، شرایط مناسبتری برای حضور زائران، بهویژه در ایام پرتردد مانند ماه رمضان، فراهم شود.
وی بیان کرد: به منظور رفاه حال گردشگران، پروژه کمپ گردشگری امامزاده حمزه عرب در زمینی به مساحت دو هکتار در حال آمادهسازی است و عملیات ساخت پله آسفالت جاده و کمپ به پیشرفت 100 در صدی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در این کمپ گردشگری سکوهای نشیمن، آلاچیق، پارکینگ و سرویس بهداشتی ساخته شده و تکمیل راه دسترسی آن نیز در حال انجام است.
رئیس اداره میراث فرهنگی بیجار تصریح کرد: امامزاده حمزه عرب بخشی از هویت تاریخی و مذهبی مردم منطقه است و تلاش میشود با همکاری دستگاههای مرتبط، زیرساختهای لازم برای حفظ و معرفی بهتر این مکان فراهم شود.
طلوع خورشید از ارتفاعات حمزه عرب، تجربهای کمنظیر
وی گفت: پیوند طبیعت، تاریخ و معنویت ویژگی منحصربهفرد این بقعه، تلفیق طبیعت، تاریخ و معنویت است و بسیاری از شهروندان بیجاری معتقدند تماشای طلوع خورشید از ارتفاعات حمزه عرب، تجربهای کمنظیر و آرامشبخش است که در کنار زیارت، معنای تازهای به حضور در این مکان میدهد.
الیاسوند بیان کرد:در ایام رمضان، بهویژه هنگام غروب، فضای امامزاده با صدای اذان و نور چراغهای صحن، حالتی روحانی پیدا میکند و در ایام شب های قدر مراسمات عزاداری و پذیرایی افطار برگزار می شود.
وی تاکید کرد: برخی برای زیارت و نذر، برخی برای خلوت و تأمل و برخی برای شرکت در برنامههای فرهنگی و مذهبی قدم به این مسیر کوهستانی میگذارند.
در آستانه ماه مبارک رمضان، امامزاده حمزه عرب بیجار بار دیگر آماده میشود تا میزبان دلهای مشتاق باشد؛ دلهایی که برای عبادت، دعا، همدلی و بازسازی روح به این مکان پناه میآورند.
این بقعه تاریخی که بر فراز ارتفاعات شرق بیجار قرار گرفته، نه تنها یادگار گذشته بلکه
بخشی زنده از زندگی امروز مردم این شهرستان است.
رمضان فرصتی برای احیای پیوندهای معنوی و اجتماعی است و امامزاده حمزه عرب در این میان نقشی محوری ایفا میکند؛ نقشی که هر ساله با حضور پرشور مردم پررنگتر میشود و نشان میدهد این مکان همچنان قلب تپنده معنویت در بیجار باقی مانده است.
