حجت‌الاسلام محمد رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: این ماه فرصتی ارزشمند برای انس بیشتر با قرآن کریم و بهره‌مندی از برکات معنوی آن است و باید قدردان این فرصت الهی باشیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات در ماه رمضان، توجه به مفاهیم قرآنی از جمله قرائت، تفسیر و تدبر در آیات الهی است و حتی افرادی که تاکنون ارتباط کمتری با قرآن داشته‌اند، می‌توانند در این ماه مسیر انس با کلام وحی را آغاز کنند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با اشاره به اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» گفت: این طرح در سال‌های اخیر به یکی از برنامه‌های محوری قرآنی در ماه مبارک رمضان تبدیل شده و توانسته توجه گسترده‌ای را به خود جلب کند.

وی ادامه داد: در این طرح تلاش می‌شود با هم‌افزایی ملی و مشارکت مردم، آیات قرآن کریم وارد متن زندگی افراد شود تا بهره‌مندی عملی از مفاهیم الهی در جامعه گسترش یابد.

حجت‌الاسلام رضایی تصریح کرد: عمل به آموزه‌های قرآنی موجب برکت و آرامش در زندگی انسان می‌شود، چراکه انسان ذاتاً خداجو است و ارتباط با خداوند می‌تواند مسیر زندگی را روشن‌تر کند.

وی با اشاره به شرایط کنونی جهان بیان کرد: فاصله گرفتن از معنویت و ارزش‌های الهی، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات در جوامع مختلف شده است و بازگشت به آموزه‌های دینی می‌تواند راهگشا باشد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تأکید کرد: هرچه ارتباط انسان با خداوند عمیق‌تر شود، آینده‌ای روشن‌تر برای او رقم خواهد خورد و طرح «زندگی با آیه‌ها» نیز در همین مسیر حرکت می‌کند.

حجت‌الاسلام رضایی در پایان خاطرنشان کرد: دنیا گذراست و انسان باید نسبت به اعمال خود پاسخگو باشد و این طرح می‌تواند زمینه‌ساز تقویت پیوند معنوی میان انسان و خالق متعال باشد.