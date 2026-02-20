حجتالاسلام سیدحسن سیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر اسلام(ص) است و طرح «زندگی با آیهها» رویکردی کاربردی برای انس بیشتر با این کتاب الهی در زندگی روزمره به شمار میرود.
وی با اشاره به تأکید پیامبر(ص) و ائمه اطهار بر تلاوت، تدبر و عمل به قرآن افزود: این طرح میتواند زمینهساز توجه عمیقتر به مفاهیم قرآنی در جامعه باشد.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به ماه مبارک رمضان به عنوان بهار قرآن ادامه داد: تلاوت آیات الهی موجب هدایت انسان میشود و هنگامی که فرد در مسیر قرآن قرار گیرد، آثار آن در جامعه نیز نمایان خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، تبدیل مفاهیم قرآنی به سبک زندگی است، تصریح کرد: تدبر و عمل به قرآن دو رکن اساسی این مسیر بوده و انس با آیات الهی موجب افزایش صبر و بردباری در برابر مشکلات میشود.
حجتالاسلام سیدی تصریح کرد: ترویج فرهنگ قرآنی از طریق این طرح، زمینه ایجاد آرامش و قدرت تشخیص درست از نادرست را در افراد فراهم میکند و انسان را از احساس تنهایی دور میسازد.
وی تأکید کرد: تلاوت و تدبر در قرآن باید به عنوان برنامهای روزانه در زندگی نهادینه شود چرا که انس با قرآن آرامش و اطمینان قلبی را به همراه دارد.
حجتالاسلام سیدی همچنین با اشاره به اهمیت گسترش فعالیتهای قرآنی گفت: تقویت جلسات خانگی قرآن، حضور فعال جوانان و برگزاری برنامههای فرهنگی میتواند به نهادینهسازی این طرح در جامعه کمک کند.
وی در پایان افزود: با هماهنگی دستگاههای آموزشی، زمینه بهرهمندی بیشتر نوجوانان و جوانان از ظرفیتهای طرح «زندگی با آیهها» فراهم خواهد شد تا مفاهیم قرآن بیش از پیش در زندگی مردم جاری شود.
