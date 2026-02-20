رئیس شورای اروپا: خواهان آغاز سریع مذاکرات عضویت اوکراین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا روز پنج‌شنبه در جریان سفر به اسلو و پس از دیدار با «یوناس گار استوره» نخست‌وزیر نروژ، به خبرنگاران گفت: می‌خواهیم مذاکرات را هرچه زودتر به‌طور رسمی آغاز کنیم و روند گسترش اتحادیه را پیش ببریم.

وی افزود: نمی‌توانم تأیید کنم این اتفاق در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ یا بعد از آن رخ خواهد داد، اما حفظ شتاب این روند بسیار حیاتی است.

کاستا با اشاره به تداوم جنگ با روسیه، تأکید کرد که اوکراین با وجود شرایط جنگی همچنان در حال اجرای اصلاحات لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپاست و این موضوع را تحسین‌برانگیز توصیف کرد.

او همچنین به بحث «عضویت تدریجی» اوکراین در اتحادیه اروپا اشاره کرد؛ طرحی که با هدف عبور از وتوی مجارستان و تسهیل روند پیوستن اوکراین مطرح شده است.

پیش‌تر، اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۳ تصمیم به آغاز مذاکرات عضویت اوکراین گرفته بود، اما اجرای آن به دلیل مخالفت مجارستان به تعویق افتاده است.

«ویکتور اوربان» نخست‌وزیر مجارستان،، بارها مخالفت خود را با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اعلام کرده است.

اوکراین ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ درخواست رسمی عضویت خود را ارائه کرد و در ژوئن همان سال از سوی شورای اروپا به‌عنوان کشور نامزد عضویت شناخته شد.

جنگ میان روسیه و اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده و مسکو پایان آن را منوط به انصراف کی‌یف از پیوستن به نهادهای نظامی غربی دانسته است؛ شرطی که اوکراین آن را دخالت در امور داخلی خود می‌خواند.