رمضان فصل اتصال به «ستاد فرماندهی» عالم؛ راز موفقیت در ۲ کلمه آسمانی

حجت الاسلام مهدی شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پویش زندگی با آیه ها و مسابقه روز نخست اعلام کرد: خداوند می فرمایند وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقره 45) از صبر و نماز [در همۀ امور زندگی] کمک بگیرید، تاکید کرد: صبر و نماز مهمترین توصیه های موفقیت خداوند به انسان هستند.

وی افزود: وزنه برداری که بر روی صحنه می آید تا رکورد جهان را بشکند، قبل از ورود به صحنه چند لحظه‌ای به خداوند فکر می‌کند و لذا ما نیز در صحنه‌های زندگی مان، آنجا که مشکلات روحی و جسمی به ما فشار وارد می‌آورد و توانی نداریم، خداوند نسخه شفا بخش خودش را معرفی می‌کند.

این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه اینجا است که خداوند صبر و صلاه را معرفی می کند تا انسان از آنها کمک بگیرد، گفت: رمضان زمانی برای قوی شدن است اما باید توجه داشت که خداوند تنها به ما امر به روزه داری نکرده بلکه ایشان روزه را برای صبور شدن هم معرفی کرده است.

شاه محمدی با بیان اینکه نماز یا همان عبادت دومین نسخه شفا بخش خداوند برای ما است، گفت: نماز درواقع نوعی اتصال با مرکز فرماندهی عالم است همانطور که رزمنده ای در میدان نبرد، اگر اتصالش با فرماندهی قطع و راه را گم کند، با مشکل روبرو خواهد شد، در زندگی نیز همواره باید انسان به آن ستاد فرماندهی الهی وصل بماند تا راه را گم نکند.

وی با بیان اینکه انسان باید همواره اتصال خودش را با خداوند متصل بداند و آن موقع است که نور در دلش می تابد، گفت: رمضان فرصتی است که ما این اتصال معنوی را تحکیم ببخشیم و از این منظر باید از نماز و صبوری غفلت نکرد.