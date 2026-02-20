به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای تعالی معنوی و تقویت انسجام اجتماعی دانست.

وی صیانت از حرمت شعائر دینی را از مطالبات عمومی جامعه عنوان کرد و آن را در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی برشمرد.

دادستان یاسوج افزود: دستور لازم برای نظارت دقیق بر رفتارهای مغایر با شئون این ماه صادر شده است.

وی تأکید کرد: دادسراهای استان آمادگی دارند با موارد تظاهر به روزه‌خواری در انظار عمومی، وفق مقررات و بدون مسامحه برخورد کنند.

موسویان همچنین به تکالیف اصناف و مراکز عرضه مواد غذایی اشاره کرد و گفت: واحدهای صنفی موظف به رعایت ضوابط ابلاغی هستند.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات باید با تفکیک افراد دارای عذر شرعی انجام شود و اطلاعیه‌های مربوطه در محل نصب شود.

دادستان مرکز استان هشدار داد: در صورت تخلف، اقدامات قضایی از جمله پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت شئون اجتماعی و همکاری با دستگاه‌های نظارتی، در پاسداشت حرمت این ماه شریف مشارکت کنند.