  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۵۷

تظاهر به روزه‌خواری در ملأ عام؛ با متخلفان برخورد قانونی می شود

تظاهر به روزه‌خواری در ملأ عام؛ با متخلفان برخورد قانونی می شود

یاسوج–دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با هنجارشکنی و تظاهر به روزه‌خواری در ملأعام برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای تعالی معنوی و تقویت انسجام اجتماعی دانست.

وی صیانت از حرمت شعائر دینی را از مطالبات عمومی جامعه عنوان کرد و آن را در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی برشمرد.

دادستان یاسوج افزود: دستور لازم برای نظارت دقیق بر رفتارهای مغایر با شئون این ماه صادر شده است.

وی تأکید کرد: دادسراهای استان آمادگی دارند با موارد تظاهر به روزه‌خواری در انظار عمومی، وفق مقررات و بدون مسامحه برخورد کنند.

موسویان همچنین به تکالیف اصناف و مراکز عرضه مواد غذایی اشاره کرد و گفت: واحدهای صنفی موظف به رعایت ضوابط ابلاغی هستند.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات باید با تفکیک افراد دارای عذر شرعی انجام شود و اطلاعیه‌های مربوطه در محل نصب شود.

دادستان مرکز استان هشدار داد: در صورت تخلف، اقدامات قضایی از جمله پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت شئون اجتماعی و همکاری با دستگاه‌های نظارتی، در پاسداشت حرمت این ماه شریف مشارکت کنند.

کد خبر 6754163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها