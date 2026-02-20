خروج نیروهای آلمانی از اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، ارتش آلمان اعلام کرد که شماری از نیروهای خود را به طور موقت از اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق خارج کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان گفت که این اقدام در سایه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه اتخاذ شده است.

او گفت که ده‌ها سرباز به خارج از پایگاه اربیل منتقل شده و تنها نیروهای لازم برای حفاظت از توان عملیاتی باقی ماندند.

وی افزود تصمیم انتقال نیروها با هماهنگی با شرکای بین المللی اتخاذ شده است.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان جزئیات بیشتری را اعلام نکرد.

نیروهای آلمانی در اربیل برای آموزش به نیروهای عراقی حضور دارند.