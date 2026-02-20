  1. استانها
  2. اصفهان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۲۳

واژگونی پژو ۴۰۵ در محور شاهین‌شهر ۶ مصدوم داشت 

واژگونی پژو ۴۰۵ در محور شاهین‌شهر ۶ مصدوم داشت 

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور شاهین‌شهر به سمت پالایشگاه، ۶ نفر مصدوم شدند.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۰:۲۱ بامداد روز پنجشنبه، یکم اسفندماه ۱۴۰۴، در محور شاهین‌شهر به سمت پالایشگاه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز فرماندهی، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل سه مرد، دو زن و یک کودک دختر ۱۰ ساله دچار مصدومیت شدند که برای امدادرسانی به آن‌ها، سه واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، تمامی مصدومان برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی گلدیس منتقل شدند.

عابدی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با دقت بیشتر در ترددهای جاده‌ای، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

کد خبر 6754170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها