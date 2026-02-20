عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۰:۲۱ بامداد روز پنجشنبه، یکم اسفندماه ۱۴۰۴، در محور شاهین‌شهر به سمت پالایشگاه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز فرماندهی، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل سه مرد، دو زن و یک کودک دختر ۱۰ ساله دچار مصدومیت شدند که برای امدادرسانی به آن‌ها، سه واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، تمامی مصدومان برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی گلدیس منتقل شدند.

عابدی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با دقت بیشتر در ترددهای جاده‌ای، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.