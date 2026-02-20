به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری پنجشنبه شب در بازدید از نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای قرآنی در سطح جامعه، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت، بستری مناسب برای ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت باورهای دینی و گسترش آموزههای اهلبیت(ع) در میان اقشار مختلف مردم بهویژه نسل جوان فراهم کرده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با بیان اینکه استقبال گسترده مردم از این رویداد فرهنگی نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه فعالیتهای دینی است، افزود: همافزایی دستگاههای اجرایی، مؤسسات قرآنی و فعالان فرهنگی در برپایی این نمایشگاه قابل تقدیر است و این تعامل سازنده باید تداوم یابد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه استان در عرصه فعالیتهای قرآنی تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان نخستین پایتخت قرآنی کشور، از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآن کریم برخوردار است و برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند به شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیتها کمک کند.
اکبری در پایان بر ضرورت حمایت مستمر از برنامههای فرهنگی و قرآنی در سطح استان تأکید کرد و خواستار تقویت زیرساختهای لازم برای توسعه فعالیتهای دینی و فرهنگی در بوشهر شد.
نظر شما