  1. استانها
  2. بوشهر
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۷

اکبری: زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های دینی و فرهنگی در بوشهر تقویت شود

بوشهر- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر بر ضرورت حمایت مستمر از برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در سطح استان تأکید کرد و خواستار تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه این فعالیت‌های شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری پنجشنبه شب در بازدید از نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های قرآنی در سطح جامعه، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت، بستری مناسب برای ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت باورهای دینی و گسترش آموزه‌های اهل‌بیت(ع) در میان اقشار مختلف مردم به‌ویژه نسل جوان فراهم کرده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با بیان اینکه استقبال گسترده مردم از این رویداد فرهنگی نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه فعالیت‌های دینی است، افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات قرآنی و فعالان فرهنگی در برپایی این نمایشگاه قابل تقدیر است و این تعامل سازنده باید تداوم یابد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه استان در عرصه فعالیت‌های قرآنی تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان نخستین پایتخت قرآنی کشور، از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآن کریم برخوردار است و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها کمک کند.

اکبری در پایان بر ضرورت حمایت مستمر از برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در سطح استان تأکید کرد و خواستار تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های دینی و فرهنگی در بوشهر شد.

کد خبر 6754174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

