ملاک پرداخت ها در شبکه بهداشت باید ارتقای شاخص های سلامت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد آریایی نژاد، با اشاره به اعلام معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره تعریف کارانه ویژه برای نیروهای روستایی و اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه پزشک خانواده، گفت: این رویکرد در صورت اجرای صحیح اقدامی مثبت و در راستای تقویت حوزه پیشگیری و حفظ سلامت مردم است.
وی با بیان اینکه بارها در جلسات مختلف از مجموعه معاونت بهداشت و رویکردهای مبتنی بر پیشگیری دفاع کرده است، افزود: تقویت حوزه بهداشت میتواند بخش قابل توجهی از چالشهای درمان را کاهش دهد چرا که هر میزان در حوزه پیشگیری سرمایهگذاری شود، مراجعات به بخش درمان کمتر خواهد شد و نظام سلامت کارآمدتر میشود.
آریایی نژاد ادامه داد: ضروری است این سیاستها به صورت عملیاتی اجرا شود و برای پرداخت کارانهها تعریف دقیق و شاخصهای مشخص وجود داشته باشد تا پرداختها در قبال عملکرد واقعی صورت گیرد.
وی تأکید کرد: ملاک پرداختها باید ارتقای شاخصهای سلامت و کاهش میزان ابتلا به بیماریها در هر منطقه باشد، نه صرفاً حضور نیرو در یک محل خدمت، چرا که در غیر این صورت تفاوتی در وضعیت سلامت مردم ایجاد نخواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: اگر پرداختها بر اساس کار واقعی و نتایج حاصل از اقدامات بهداشتی انجام شود، میتوان انتظار داشت حوزه بهداشت به جایگاه واقعی خود برسد و پررنگتر از درمان نقشآفرینی کند.
وی با قدردانی از برنامهریزیهای انجام شده در وزارت بهداشت؛ ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این طرحها، روند توجه به پیشگیری و حفظ سلامت مردم تقویت شده و نظام سلامت کشور به سمت کاهش بار بیماریها حرکت کند.
