به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، ضمن تشریح جزئیات محدودیتهای ترافیکی روز جمعه اول اسفند ۱۴۰۴، گفت: در محور کرج–چالوس محدودیت قطعی تردد اعمال خواهد شد؛ بهگونهای که از ساعت ۱۱ در آزادراه تهران-شمال برای خودروهای به مقصد چالوس محدودیت تردد اجرا میشود و از ساعت ۱۲ محور از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد.
وی افزود: از ساعت۱۴ تردد از مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا میشود و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح وجود دارد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور هراز نیز گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک، روز جمعه اول اسفند محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان اجرا خواهد شد.
سردار کرمیاسد همچنین با اشاره به محور فشم تصریح کرد: در روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ محدودیت ترافیکی بهصورت یکطرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجیآباد تا ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال میشود.
وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از طریق سامانهها و منابع رسمی پلیس راهور از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند و با رعایت سرعت مطمئنه و همکاری با مأموران پلیس، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.
نظر شما