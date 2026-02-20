به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه شعانی شامگاه پنجشنبه در حاشیه ارسال این محموله صادراتی اظهار کرد: این محصولات با رعایت استانداردهای تولید و اصول حرفهای بازاریابی توانستهاند به بازارهای بینالمللی راه پیدا کنند.
شعبانی با اشاره به نقش حمایتی این ادارهکل افزود: هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی استان در صورت ارائه درخواست برای توسعه صادرات، از حمایتها و تسهیلات لازم در زمینه بازاریابی، معرفی و تسهیل فرآیندهای صادراتی برخوردار خواهند شد.
وی با بیان اینکه صادرات همزمان به آلمان بهعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا و ازبکستان بهعنوان بازاری نوظهور و همسو از نظر فرهنگی با ایران انجام شده است، تصریح کرد: این اقدام بیانگر برنامهریزی هدفمند برای تنوعبخشی به بازارهای هدف و کاهش ریسکهای صادراتی است.
دماوندی مدیر کارگاه تولیدی صنایع دستی نیز با اشاره به جزئیات این محموله گفت: این بخش از صادرات شامل ۴۵۰۰ قطعه انواع محصولات چوبی است که در قالب ظروف پذیرایی و آشپزخانه، تولیدات خراطی و نازککاری چوب و همچنین اقلام دکوراسیون داخلی عرضه شده است.
دماوندی افزود: آلمان در اروپا و ازبکستان در آسیای مرکزی نخستین مقاصد این مرحله از صادرات هستند و برنامه توسعه بازارهای خارجی برای محصولات صنایعدستی مازندران با قدرت ادامه خواهد داشت.
نظر شما