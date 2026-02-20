به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته یازدهم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان شامگاه پنجشنبه در شهرهای مختلف برگزار شد. در یکی از بازی های حساس که به میزبانی نفت و گاز زاگرس جنوبی برگزار شد، این تیم با وجود برتری در نیمه نخست بازی در نهایت نتیجه را به تیم مدعی و صدرنشین سنگ آهن بافق یزد واگذار کرد. این بازی در پایان با برتری ۳۱-۲۵ بافقی ها همراه بود تا سنگ آهن همچنان صدر جدول را بالاتر از سپاهان در اختیار داشته باشد.

همچنین فولاد مبارکه سپاهان که تعقیب کننده سنگ آهن بافق در صدر جدول است، بعد از شکست هفته گذشته مقابل نفت و گاز گچساران این هفته توانست در خانه خودش با نتیجه ۳۷-۲۰ از سد کسری گرمدره البرز عبور کند تا همچنان فاصله یک امتیازی با سنگ آهن بافق داشته باشد.

استقلال تهران و نامی نو اصفهان نزدیک ترین بازی این هفته را در تهران برگزار کردند. جایی که آبی پوشان در نیمه اول از حریف خود پیش بودند، اما نامی نو با عملکردی بهتر در نیمه دوم توانست یک برد ارزشمند خارج از خانه را با نتیجه ۳۰-۲۶ به نام خود رقم بزند. آبی پوشان با این شکست همچنان به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به نامی نو رده چهارم خود را حفظ کردند.

و اما نفت و گاز گچساران بعد از برد بزرگ هفته گذشته مقابل سپاهان، این هفته هم از آذرخش هرمزگان میزبانی کرد و کاری به مراتب راحت تر برای برتری داشت. شاگردان شافعیان در پایان دیدار موفق به پیروزی ۳۳-۱۸ مقابل حریف قعرنشین خود شدند.

نتایج بازی های هفته یازدهم لیگ برتر هندبال بانوان:

* فولاد مبارکه سپاهان ۳۷- کسری گرمدره البرز ۲۰

* استقلال تهران ۲۶- نامی نو اصفهان ۳۰

* نفت و گاز گچساران ۳۳ – آذرخش هرمزگان ۱۸

* زاگرس جنوبی کازرون ۲۵ – سنگ آهن بافق ۳۱

جدول رده بندی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان در پایان هفته یازدهم به شرح زیر است:

۱- سنگ آهن بافق، ۲۱ امتیاز

۲- سپاهان اصفهان، ۲۰ امتیاز

۳- نفت و گاز گچساران، ۱۷ امتیاز

۴- استقلال تهران، ۱۱ امتیاز

۵- نامی نو اصفهان، ۱۱ امتیاز

۶- زاگرس جنوبی کازرون، ۱۰ امتیاز

۷- کسری گرمدره البرز، ۳ امتیاز

۸- آذرخش هرمزگان، بدون امتیاز

