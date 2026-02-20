به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیهها» در گیلان آغاز شده و علاقهمندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیهها میتوانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیهها شرکت کنند.
پیام اصلی آیه «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» (بقره/۴۵) کدام است؟
۱- بازگشت تنهایی تمام اعمال انسان به خود او
۲- درخواست کمک از خداوند از طریق صبوری و برپایی نماز
۳- پرهیز از اطاعت کافران و جهاد بزرگ با آنها
۴- اعلان بینیازی از غیر خداوند و تکیه بر قدرت او
علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۴۸۸، پیامک کنند.
فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.
پاسخ درست در این خبر ویرایش و برنده به زودی اعلام می شود.
