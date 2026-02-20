هوای قابل قبول تهران در اولین روز از آخرین ماه سال

به گزارش خبرگزاری مهر،بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۱ قرار دارد و آلاینده غالب «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» است؛ بنابراین کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول گزارش می‌شود.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۱۴ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران ۶ روز «پاک»، ۱۵۹ روز «قابل قبول»، ۱۳۹ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس» و ۲۷ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز «خطرناک» بوده است.