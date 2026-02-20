به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصدیق ارم اظهار کرد: این طرح از ۲۹ بهمنماه آغاز شده و تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. هدف از اجرای آن، تضمین دسترسی مردم به گوشت سفید، گوشت قرمز و ماهی سالم و بهداشتی و تامین امنیت غذایی روزهداران است.
وی افزود: در این طرح دو تیم نظارتی شامل یک دامپزشک، سه بازرس بهداشتی و یک ناظر شرعی به همراه بازرسان سایر نهادهای ذیربط، مراکز تولید، سردخانهها، فروشگاهها، رستورانها و آشپزخانهها را تحت نظارت قرار میدهند.
ارم با اشاره به احتمال عرضه غیرمجاز فرآوردههای دامی توسط برخی افراد فرصتطلب، تاکید کرد: گوشت قرمز بدون مهر دامپزشکی، مرغ قطعهبندی شده فاقد هویت، گوشت چرخکرده بدون نظارت و فرآوردههای بستهبندی غیرمجاز مشمول این بازرسیها هستند.
رییس اداره دامپزشکی قشم در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف را با شمارههای ۰۷۶۳۵۳۴۴۱۱۰ و ۰۷۶۳۵۳۴۴۴۲۰ اطلاع دهند تا برخورد قانونی انجام شود.
