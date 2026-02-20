استواری در ایمان؛ شرط انتظار راستین در عصر غیبت 

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ پیکارگران برگزیده طالوت در صحنه مواجهه با سپاهیان عظیم جالوت، دست به دعا برداشتند و سه چیز را از خدا طلب کردند و عرضه داشتند: «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ.» (بقره-۲۵۰) این عده قلیل جبهه حق از خدا صبر، استواری در گام‌ها و نصرت و پیروزی بر لشکر کافران را طلب کردند که هریک پیش‌ درآمد دیگری باشد، یعنی صبر عاملی برای ثبات قدم است و ثابت‌قدم بودن باعث پیروزی می‌شود.

از بین این سه مولفه که لازم و ملزوم یکدیگرند، ثبات قدم و استواری بر حق و حقیقت مهم‌ترین بایسته مبارزات حق است تا همواره بر قدرت الهی تکیه کنند و در پرتو ایمان قلبی، در برابر دشمن دچار هراس و فرار نشوند بلکه مقاوم و راست‌قامت بمانند.

آموزه نورانی این آیه شریفه مبنی بر صبر و ثبات قدم نه فقط در آوردگاه نبرد میدانی با دشمن بلکه لازمه هر پیروزی در صحنه‌های مختلف زندگی هم در ساحت مادی و هم معنوی بوده و از چنان اهمیتی برخوردار است که در قرآن و روایات ائمه معصومین (ع) به کرات مورد تأکید قرار گرفته است. در همین خصوص گفتگویی با یک کارشناس مسائل دینی در چهارمحال و بختیاری داشتیم و اهمیت ثبات قدم در فرمایشات ائمه معصومین (ع) را خاصه برای منتظران ظهور حضرت مهدی موعود (عج) جویا شدیم. حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله زمانی، مسئول اسبق حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری و حاکم شرعی امور اراضی استان در این گفتگو با ما همراه شده است.

ثبات قدم منتظران ظهور در عصر غیبت

زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اکنون در حال طی کردن مسیر انتظار تا رسیدن به موعد ظهور منجی عالم بشریت به اذن الهی هستیم، اظهار کرد: آنچه منتظران راستین حضرت در این مسیر باید داشته باشند، صبر و استواری گام است که در آیه ۲۵۰ از سوره مبارکه بقره نیز در قالب یک آیه دعایی زیبا بر اهمیت آن برای اهل ایمان تأکید شده است.

کارشناس مسائل دینی در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه هر قدم کوچک انسان منتظر گامی برای نزدیک‌تر شدن به ظهور امام عصر (عج) است، ادامه داد: در این راستا پایمردی بر حق و استواری بر ایمان، اصلی‌ترین وظیفه منتظران عصر غیبت است.

زمانی با تأکید بر اینکه ظهور بقیة‌الله الاعظم صرفاً با دعا محقق نمی‌شود، افزود: منتظران ظهور باید تعهد عملی داشته باشند و یکی از مهم‌ترین ساحت‌ها، پرهیز از هرگونه تردید در پرتو ثبات قدم در این مسیر است.

وی با نقل حدیثی از حضرت سیدالشهدا (ع) درباره ثبات قدم در عصر غیبت، افزود: حضرت فرمودند: حضرت مهدی (عج) دارای غیبتی است که گروهی در آن مرحله مرتد می‌شوند و گروهی ثابت قدم مانده و اظهار خشنودی می‌کنند و افراد مرتد به آنها می‌گویند: «این وعده کی خواهد بود اگر شما راستگو هستید؟». بر اساس این کلام امام (ع) آنانی که در زمان غیبت در مقابل آزار و تکذیب مرتدان صبور باشند، مانند مجاهدی هستند که با شمشیر در رکاب پیامبر (ص) جهاد می‌کنند.

زمانی با یادآوری ویژگی منتظران واقعی ظهور، بیان کرد: منتظر راستین کسی است که در برابر وسوسه‌های نفسانی کوچک و بزرگ، مقاوم بوده و یقین کامل دارد، همین ایمان محکم و پاکسازی درونی به انسان منتظر قدرت می‌دهد تا در مسیرش استوار بماند و در برابر فشارها تسلیم نشود و کم نیاورد.

عصر غیبت سراسر ابتلا و غربالگری است

این کارشناس مسائل دینی با تأکید بر اینکه عصر غیبت سراسر ابتلا و آزمون و غربالگری از جانب خداوند متعال است، ادامه داد: مسیر حق و حقیقت همواره سرشار از ناملایمات، سختی‌ها، جفاها و ملامت‌ها است لذا سالک واقعی باید با استعانت از پروردگار نترسد و کم‌انگیزه نشود.

وی افزود: خدا در آیه ۱۱۲ سوره هود به پیامبرش دستور داد: «فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَک» پس همان‌گونه که دستور یافته‌ای به همراه هر که با تو توبه کرده و به سوی حق بازگشته است، ایستادگی کن».

زمانی با نقل روایتی از امام پنجم شیعیان حضرت امام محمدباقر (ع)، گفت: حضرت در کلامی امیدآفرین و نشاط بخش به منتظران حقیقی فرمودند: بر مردم زمانی می‌آید که امامشان از منظر آنان غایب می‌شود. خوشا به حال آنان که در آن زمان در امر ولایت ما اهل بیت ثابت قدم و استوار بمانند. کمترین پاداشی که به آنان می‌رسد، این است که خدای متعال خطابشان می‌کند و می‌فرماید: بندگان من! شما به حجت پنهان من ایمان آوردید و غیب مرا تصدیق کردید. پس بر شما مژده باد که بهترین پاداش من در انتظارتان است.»

زمانی در پایان گفت: امام سجاد (ع) نیز در روایتی زیبا فرمودند: کسی که در روزگار غیبت قائم ما در امر ولایت اهل بیت (ع) ثابت‌قدم واستوار باقی بماند و نلغزد، خداوند پاداش هزار شهید مانند شهدای جنگ های بدر و اُحد را به آن ها عطا می فرماید.