صدرنشینی موقت مس کرمان در روز پیروزی سپاهان در شهرآورد اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله دوم متمرکز لیگ برتر هندبال مردان با آغاز هفته چهاردهم و برگزاری ۳ مسابقه شروع شد و تیم‌ها به مصاف رقبای خود رفتند.

در کرمان که میزبان مرحله دوم متمرکز لیگ برتر است، مس رو در روی سنگ آهن بافق قرار گرفت و توانست با ارائه نمایشی برتر حریف خود را با نتیجه ۳۱-۲۵ از پیش رو بردارد و در رقابت با تیم‌های بالانشین جدول، دو امتیاز دیگر به جمع امتیازات خود اضافه کند. مس با این نتیجه موقتا صدرنشین شد و سنگ آهن که تا پیش از این مسابقه هفتم جدول بود، جایگاه خود را از دست داد و وارد منطقه خطر شد.

سپاهان نوین و فولاد مبارکه سپاهان، شهرآوردی نزدیک و مهیج را در اصفهان برگزار کردند و بعد از پیروزی فولاد مبارکه با نتیجه ۲۲-۲۰، دو تیم برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر راهی کرمان شدند. سپاهان نوین در نیم‌فصل دوم هنوز امتیازی کسب نکرده است.

آخرین تقابل جذاب دو تیم انتهای جدولی بود جایی که فرازبام خائیز دهدشت به مصاف پرواز هوانیروز رفت. این دیدار که از ابتدا بسیار نزدیک و مهیج دنبال شد، در نهایت با برتری ۲۸-۲۵ فرازبام خائیز دهدشت به اتمام رسید. با این پیروزی فرازبام یک‌ پله صعود کرد و جایگاه خود را در جدول بهبود بخشید.

دو دیدار باقیمانده هفته چهاردهم نیز امروز جمعه ۱ اسفند در کرمان برگزار می‌شود تا پرونده این هفته بسته شود. نتایج بازی‌های لیگ برتر هندبال مردان:

پنجشنبه ۳۰ بهمن

* مس کرمان ۳۱ - سنگ آهن بافق ۲۵

* سپاهان نوین اصفهان ۲۰ - سپاهان اصفهان ۲۲

* فرازبام خائیز دهدشت ۲۸ - پرواز هوانیروز ۲۵

برنامه دیدارهای باقیمانده هفته چهاردهم نیز به شرح زیر است:

جمعه ۱ اسفند

* سایپا تهران - نیروی زمینی سبزوار - ساعت ۱۸:۳۰

* استقلال کازرون - نفت و گاز گچساران - ساعت ۲۰:۳۰