شرفی: همه ۱۸۷۰ روستای کرمانشاه به حدنصاب برگزاری انتخابات رسیدند

حمید شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی استان کرمانشاه، اظهار داشت: خوشبختانه تمام ۱۸۷۰ روستای استان که واجد شرایط بودند به حد نصاب قانونی رسیدند و در واقع ۱۰۰ درصد روستاهای واجد شرایط وارد فرایند انتخابات شدند.

وی افزود: این ۱۸۷۰ روستا در مجموع ۵۶۴۸ منتخب خواهند داشت که این آمار در مقایسه با دوره قبل رشد قابل توجهی داشته است؛ چرا که در دوره گذشته کمتر از ۱۷۰۰ روستا و با کمتر از ۵ هزار منتخب انتخابات برگزار شد و امسال هم از نظر تعداد روستاها و هم از نظر میزان ثبت‌نام‌ها شاهد افزایش محسوس هستیم.

شرفی تصریح کرد: مجموع ثبت‌نام‌های استان تا ساعت ۲۱ روز هفتم به ۱۰ هزار و ۲۱۱ نفر رسیده است که از این تعداد، ۱۱۷۰ نفر یعنی بیش از ۱۳ درصد نسبت به دوره ششم افزایش ثبت‌نام داشته‌ایم.

وی ادامه داد: فقط در روز هفتم، ۱۱۵۱ نفر ثبت‌نام داشتند که نشان‌دهنده استقبال و مشارکت قابل توجه داوطلبان در ساعات پایانی ثبت‌نام است.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه در ادامه به رشد مشارکت بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه مشارکت بانوان نیز شاهد رشد قابل توجهی هستیم؛ به‌گونه‌ای که در دوره قبل میزان مشارکت بانوان حدود ۶ درصد بود اما در این دوره این عدد به ۱۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به تصمیم جدید ستاد انتخابات کشور، افزود: با تصمیم ستاد انتخابات کشور، ثبت‌نام داوطلبان به مدت یک روز تمدید شده و امروز جمعه اول اسفند نیز بخشداری‌های استان و درگاه اینترنتی کشور برای ثبت‌نام آماده هستند.

شرفی خاطرنشان کرد: مشارکت اجتماعی روستاهای استان کرمانشاه از سوی وزارت کشور مورد تقدیر قرار گرفته و از این نظر، استان کرمانشاه در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از مردم و عوامل اجرایی، گفت: به سهم خود از مشارکت معنادار مردم عزیز روستاهای استان تشکر می‌کنم و از همه همکاران در بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های استان که تلاش گسترده‌ای داشتند قدردانی ویژه دارم و از همراهی رسانه‌های استان نیز صمیمانه سپاسگزارم.