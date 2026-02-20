معاینات پزشکی ۸۰ هزار زائر حج ۱۴۰۵ تایید شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، مجتبی خالدی، افزود: مرکز پزشکی حج و زیارت هلالاحمر به عنوان متولی بررسی وضعیت سلامت زائران، از زمان تعیین کاروانها فرآیند ارزیابی استطاعت جسمی متقاضیان را آغاز کرده و امسال این روند با بهرهگیری از سامانه هوشمند معاینات و رویکرد سلامتمحور دنبال میشود.
وی با بیان اینکه پس از انتخاب زائران از سوی سازمان حج و زیارت و مشخص شدن کاروانها، افراد از طریق کاروان به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج معرفی میشوند، گفت: پزشکان پیش از آغاز معاینات آموزشهای لازم را دریافت کرده و دستورالعملهای تخصصی به آنان ابلاغ شده است تا بررسیها با دقت کامل انجام شود.
سخنگوی جمعیت هلالاحمر ادامه داد: در مرحله نخست، پزشک معتمد وضعیت عمومی و بیماریهای احتمالی زائر را بررسی میکند و در صورت تأیید استطاعت جسمی، فرد مجاز به ادامه روند اعزام خواهد بود. اما اگر درباره شرایط جسمی یا بیماریهای زمینهای تردیدی وجود داشته باشد، پرونده فرد به کمیسیونهای پزشکی استانی ارجاع میشود. در این کمیسیونها چند پزشک با تخصصهای مختلف حضور دارند و در صورت نیاز، متخصص یا فوقتخصص مرتبط با بیماری فرد نیز در بررسی شرکت میکند.
به گفته خالدی، در صورتی که در کمیسیون استانی نیز نیاز به بررسی دقیقتر باشد یا درباره توانایی انجام اعمال حج ابهام وجود داشته باشد، پرونده به کمیسیون کشوری مرکز پزشکی حج ارجاع میشود و تصمیم نهایی درباره تأیید یا عدم تأیید استطاعت جسمی در این مرحله اتخاذ خواهد شد.
وی با اشاره به آمار معاینات انجام شده اظهار کرد: تاکنون ۸۶ هزار و ۷۱۲ نفر در فرآیند معاینات شرکت کردهاند که از این تعداد ۸۰ هزار و ۸۸۷ نفر تأیید شدهاند، ۳ هزار و ۶۹۶ نفر در حال طی مراحل بررسی هستند و کمیسیونهای کشوری نیز بهصورت منظم و بعضاً هفتگی تشکیل میشود تا پروندهها تعیین تکلیف شود. پیشبینی میشود تا هفته آینده معاینات همه زائران تکمیل شود و آمار نهایی اعلام گردد.
سخنگوی جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه امسال موضوع هوشمندسازی فرآیندها در دستور کار جدی هلالاحمر قرار گرفته است، گفت: سامانه هوشمند معاینات باعث افزایش دقت، تسریع در تبادل اطلاعات پزشکی و کاهش خطاهای احتمالی شده و روند تصمیمگیری در سطوح مختلف را شفافتر کرده است.
وی همچنین درباره وضعیت خدمات درمانی در عربستان افزود: در حال حاضر هزار و ۲۱۱ زائر ایرانی در مکه مکرمه و مدینه منوره حضور دارند و نزدیک به هفت درمانگاه ایرانی به ارائه خدمات به آنان مشغول هستند. تیمهای پزشکی اعزامی نیز مشخص شده، آموزشهای تخصصی را گذرانده و آزمونهای مربوطه را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند. تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیرمصرفی نیز نسبت به سالهای گذشته با آمادگی زودتری انجام شده و تقریباً یک ماه جلوتر از برنامههای سنوات گذشته هستیم.
سخنگوی هلالاحمر با اشاره به دستهبندی سلامت زائران گفت: زائران پس از معاینات در سه سطح سبز، زرد و قرمز طبقهبندی میشوند. افراد دارای برچسب سبز بدون محدودیت خاص قادر به انجام اعمال هستند؛ افراد با برچسب زرد با همراهی «همیار سلامت» که از میان خود زائران آموزشدیده انتخاب میشود، اعمال را انجام میدهند؛ و افراد با برچسب قرمز نیازمند مراقبتهای ویژه و تمهیدات خاص درمانی هستند که برای آنان هماهنگیهای لازم در بیمارستانها و درمانگاههای ایرانی پیشبینی شده است.
خالدی تأکید کرد: نگاه جمعیت هلالاحمر صرفاً محدودکننده نیست و تلاش میشود با استفاده از تمام ظرفیتهای درمانی، زمینه اعزام حداکثری زائران با کمترین مخاطره فراهم شود؛ اما در مواردی که شدت بیماری یا شرایط جسمی انجام مناسک را غیرممکن کند، در کمیسیون کشوری تصمیم نهایی مبنی بر عدم اعزام اتخاذ خواهد شد.
