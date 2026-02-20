دارو به کالای لوکس تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، با اشاره به بحران کمبود و گرانی داروهای حیاتی بیماران خاص، افزود: متاسفانه قیمت برخی داروها چند برابر شده و به چند میلیون تومان رسیده و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین داروی ضروری مجبورند بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را خرج کنند.

وی با انتقاد از اینکه بیماران دیابتی، تالاسمی، سرطانی، پیوندی، قلبی و ریوی با مشکلات زیادی مواجه هستند، تصریح کرد: در شرایطی که بیماران باید داروهای خود را به‌صورت مستمر و در بازه‌های زمانی مشخص دریافت کنند، هرگونه کمبود یا افزایش قیمت می‌تواند روند درمان را مختل کند و فشار شدیدی بر خانواده‌ها وارد کند.

عبدلی با اشاره به اصلاح سیاست‌های ارزی و بازنگری در تخصیص منابع ارزی دارو، افزود: افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها و شرایط ویژه بازار دارو رخ داده و تاکنون برنامه مشخص و عملیاتی برای مدیریت این بحران ارائه نشده است و همین امر باعث شده داروهای حیاتی به کالای لوکس تبدیل شوند و خانواده‌ها تحت فشار مالی شدید قرار گیرند.

وی با اشاره به تلاش عملیاتی مجلس برای افزایش منابع صندوق بیماران صعب‌العلاج و حمایت واقعی از بیماران، گفت: رئیس مجلس در نشست اخیر مجلس تاکید کرد اعتبارات این صندوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت؛ این افزایش منابع باید عملیاتی و ملموس باشد تا فشار مالی از روی بیماران برداشته شود و روند درمان بدون وقفه تداوم یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین تأکید کرد که استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی برای تأمین داروهای ضروری و برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه پیشگیری و آموزش خانواده‌ها از ضرورت‌های فوری است تا در آینده تعداد بیماران صعب‌العلاج کاهش یابد و داروهای حیاتی دیگر به کالای لوکس تبدیل نشود.

وی با بیان اینکه حمایت‌ها باید واقعی و هدفمند باشد و صرفاً روی کاغذ باقی نماند تا بیماران بتوانند با آرامش روند درمان خود را ادامه دهند، گفت: تنها با اقدامات ملموس و هماهنگ میان وزارت بهداشت، بیمه‌ها و مجلس می‌توان بحران داروهای حیاتی را مدیریت و سلامت و امنیت درمان بیماران را تضمین کرد.