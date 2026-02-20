۱ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۰

دارو به کالای لوکس تبدیل شده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که دارو به کالای لوکس تبدیل شده است، گفت: بیماران صعب‌العلاج مجبورند بخش قابل توجهی از هزینه درمان را از جیب خود پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، با اشاره به بحران کمبود و گرانی داروهای حیاتی بیماران خاص، افزود: متاسفانه قیمت برخی داروها چند برابر شده و به چند میلیون تومان رسیده و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین داروی ضروری مجبورند بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را خرج کنند.

وی با انتقاد از اینکه بیماران دیابتی، تالاسمی، سرطانی، پیوندی، قلبی و ریوی با مشکلات زیادی مواجه هستند، تصریح کرد: در شرایطی که بیماران باید داروهای خود را به‌صورت مستمر و در بازه‌های زمانی مشخص دریافت کنند، هرگونه کمبود یا افزایش قیمت می‌تواند روند درمان را مختل کند و فشار شدیدی بر خانواده‌ها وارد کند.

عبدلی با اشاره به اصلاح سیاست‌های ارزی و بازنگری در تخصیص منابع ارزی دارو، افزود: افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها و شرایط ویژه بازار دارو رخ داده و تاکنون برنامه مشخص و عملیاتی برای مدیریت این بحران ارائه نشده است و همین امر باعث شده داروهای حیاتی به کالای لوکس تبدیل شوند و خانواده‌ها تحت فشار مالی شدید قرار گیرند.

وی با اشاره به تلاش عملیاتی مجلس برای افزایش منابع صندوق بیماران صعب‌العلاج و حمایت واقعی از بیماران، گفت: رئیس مجلس در نشست اخیر مجلس تاکید کرد اعتبارات این صندوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت؛ این افزایش منابع باید عملیاتی و ملموس باشد تا فشار مالی از روی بیماران برداشته شود و روند درمان بدون وقفه تداوم یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین تأکید کرد که استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی برای تأمین داروهای ضروری و برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه پیشگیری و آموزش خانواده‌ها از ضرورت‌های فوری است تا در آینده تعداد بیماران صعب‌العلاج کاهش یابد و داروهای حیاتی دیگر به کالای لوکس تبدیل نشود.

وی با بیان اینکه حمایت‌ها باید واقعی و هدفمند باشد و صرفاً روی کاغذ باقی نماند تا بیماران بتوانند با آرامش روند درمان خود را ادامه دهند، گفت: تنها با اقدامات ملموس و هماهنگ میان وزارت بهداشت، بیمه‌ها و مجلس می‌توان بحران داروهای حیاتی را مدیریت و سلامت و امنیت درمان بیماران را تضمین کرد.

حبیب احسنی پور

