سرعت باد در همدان به ۶۰ کیلومتر در ساعت رسید

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در شبانه‌روز گذشته شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نقاط مختلف استان بودیم، اظهار کرد: سرعت باد در شیرین‌سو به حدود ۸۰ کیلومتر و در همدان به حدود ۶۰ کیلومتر در ساعت رسید.

وی با بیان اینکه از امروز، جمعه یکم اسفندماه، انتظار هوای آرام‌تری داریم و از سرعت باد کاسته خواهد شد، ادامه داد: تا روز دوشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد به شکل معمول پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه برای روز دوشنبه وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، بیان کرد: روز سه‌شنبه نیز فعالیت سامانه بارشی به شکل رگبار و باران در استان دور از انتظار نیست.

وی در ادامه به دمای هوا اشاره کرد و با بیان اینکه امروز دو تا سه درجه از دمای هوا کاسته خواهد شد، افزود: فردا دوباره افزایش دما خواهیم داشت، هرچند برای صبح فردا کاهش دمای کمینه پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی ادامه داد: کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب ۴ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد بوده است. همچنین گل‌تپه با ۲۰ درجه سانتی‌گراد سردترین ایستگاه استان گزارش شد و در نیمی از ایستگاه‌های هواشناسی استان نیز بیشینه دما به ۲۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.