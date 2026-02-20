  1. استانها
  2. همدان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

سرعت باد در همدان به ۶۰ کیلومتر در ساعت رسید

همدان ـ کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان گفت: سرعت باد در شیرین‌سو به حدود ۸۰ کیلومتر و در همدان به حدود ۶۰ کیلومتر در ساعت رسید.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در شبانه‌روز گذشته شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نقاط مختلف استان بودیم، اظهار کرد: سرعت باد در شیرین‌سو به حدود ۸۰ کیلومتر و در همدان به حدود ۶۰ کیلومتر در ساعت رسید.

وی با بیان اینکه از امروز، جمعه یکم اسفندماه، انتظار هوای آرام‌تری داریم و از سرعت باد کاسته خواهد شد، ادامه داد: تا روز دوشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد به شکل معمول پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه برای روز دوشنبه وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، بیان کرد: روز سه‌شنبه نیز فعالیت سامانه بارشی به شکل رگبار و باران در استان دور از انتظار نیست.

وی در ادامه به دمای هوا اشاره کرد و با بیان اینکه امروز دو تا سه درجه از دمای هوا کاسته خواهد شد، افزود: فردا دوباره افزایش دما خواهیم داشت، هرچند برای صبح فردا کاهش دمای کمینه پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی ادامه داد: کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب ۴ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد بوده است. همچنین گل‌تپه با ۲۰ درجه سانتی‌گراد سردترین ایستگاه استان گزارش شد و در نیمی از ایستگاه‌های هواشناسی استان نیز بیشینه دما به ۲۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد خبر 6754231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها