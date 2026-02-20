۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

فرماندار سمنان: برنامه‌های فرهنگی بدون خروجی ممنوع!

سمنان- فرماندار سمنان با انتقاد از نبود برنامه‌ای منسجم برای حفظ هویت تاریخی و فرهنگی این دیار کهن، گفت: برنامه‌های فرهنگی باید دارای خروجی قابل ارزیابی و اثرگذاری ملموس بر زندگی مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح جمعه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان در محل سالن جلسات فرمانداری با اشاره به موضوع هویت شهری سمنان اظهار داشت: با وجود پیشینه تاریخی، تمدن کهن و فرهنگ غنی، هنوز اقدام جامع و منسجمی برای تقویت و حفظ هویت شهری انجام نشده و لازم است این موضوع با نگاه راهبردی پیگیری شود.

وی افزود: لازم است از ظرفیت‌های غیردولتی از جمله انجمن‌ها، مؤسسات فرهنگی، خانه مطبوعات، انجمن خبرنگاران، فعالان سینما و ظرفیت‌های دانشگاه سمنان و دانشکده هنر برای نقش‌آفرینی مؤثرتر استفاده شود.

فرماندار سمنان بر تدوین برنامه‌ای مشخص همراه با زمان‌بندی و بودجه قابل پیگیری برای مناسبت‌ها و رویدادهای فرهنگی از جمله اعتکاف، راهیان نور و برنامه‌های ماه مبارک رمضان تأکید کرد و گفت: این برنامه‌ها باید دارای خروجی مشخص، اثرگذاری ملموس و قابل ارزیابی باشند و صرفاً به برگزاری مراسم محدود نشوند.

صمیمیان با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه سمنان و دانشکده هنر بیان کرد: توجه به اقتصاد فرهنگ و اجرای طرح‌های فرهنگی و اقتصادی می‌تواند به افزایش اثربخشی برنامه‌ها و پویایی فرهنگی شهرستان کمک کند.

وی همچنین بر لزوم حضور مؤثر مردم در فعالیت‌های فرهنگی و ارائه طرح‌های قابل سنجش و نتیجه‌محور تأکید کرد و افزود: شهرداری و دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی دقیق، منابع و بودجه فرهنگی را به شکل عادلانه و هدفمند تخصیص دهند تا برنامه‌ها دارای بازده مثبت در سطح شهرستان باشند.

فرماندار سمنان با اشاره به اهمیت جذب جوانان به فضاهای مذهبی گفت: باید با رویکردی جذاب و انگیزشی، زمینه حضور جوانان در مساجد و فعالیت‌های دینی بیشتر فراهم شود تا نشاط معنوی و انسجام اجتماعی تقویت گردد.

کد خبر 6754244

