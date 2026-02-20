به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح جمعه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان در محل سالن جلسات فرمانداری با اشاره به موضوع هویت شهری سمنان اظهار داشت: با وجود پیشینه تاریخی، تمدن کهن و فرهنگ غنی، هنوز اقدام جامع و منسجمی برای تقویت و حفظ هویت شهری انجام نشده و لازم است این موضوع با نگاه راهبردی پیگیری شود.

وی افزود: لازم است از ظرفیت‌های غیردولتی از جمله انجمن‌ها، مؤسسات فرهنگی، خانه مطبوعات، انجمن خبرنگاران، فعالان سینما و ظرفیت‌های دانشگاه سمنان و دانشکده هنر برای نقش‌آفرینی مؤثرتر استفاده شود.

فرماندار سمنان بر تدوین برنامه‌ای مشخص همراه با زمان‌بندی و بودجه قابل پیگیری برای مناسبت‌ها و رویدادهای فرهنگی از جمله اعتکاف، راهیان نور و برنامه‌های ماه مبارک رمضان تأکید کرد و گفت: این برنامه‌ها باید دارای خروجی مشخص، اثرگذاری ملموس و قابل ارزیابی باشند و صرفاً به برگزاری مراسم محدود نشوند.

صمیمیان با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه سمنان و دانشکده هنر بیان کرد: توجه به اقتصاد فرهنگ و اجرای طرح‌های فرهنگی و اقتصادی می‌تواند به افزایش اثربخشی برنامه‌ها و پویایی فرهنگی شهرستان کمک کند.

وی همچنین بر لزوم حضور مؤثر مردم در فعالیت‌های فرهنگی و ارائه طرح‌های قابل سنجش و نتیجه‌محور تأکید کرد و افزود: شهرداری و دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی دقیق، منابع و بودجه فرهنگی را به شکل عادلانه و هدفمند تخصیص دهند تا برنامه‌ها دارای بازده مثبت در سطح شهرستان باشند.

فرماندار سمنان با اشاره به اهمیت جذب جوانان به فضاهای مذهبی گفت: باید با رویکردی جذاب و انگیزشی، زمینه حضور جوانان در مساجد و فعالیت‌های دینی بیشتر فراهم شود تا نشاط معنوی و انسجام اجتماعی تقویت گردد.