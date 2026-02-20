در دیدار بن سلمان با سناتور آمریکایی چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در دفتر خود در ریاض از لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه آمریکایی و هیئت همراه وی استقبال کرد.
در این دیدار روابط میان ریاض و واشنگتن و تحولات اوضاع منطقهای و بینالمللی و شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک بررسی شد.
این دیدار با حضور خالد بن سلمان وزیر دفاع، فیصل بن فرحان وزیر خارجه و مساعد بن محمد العیبان مشاور امنیت ملی عربستان برگزار شد.
گفتنی است این سناتور آمریکایی پیش از عربستان به امارات سفر و با محمد بن زاید رئیس این کشور دیدار و گفتوگو کرده بود.
