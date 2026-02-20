به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح آدینه در حاشیه بازدید از طرح عمرانی بهسازی محدوده میدان شهید تفضلی در آستانه سفرهای نوروزی در جمع خبرنگاران بیان کرد: بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی خدام، پیمانکار پروژه، عملیات اجرایی این طرح در مرحله اجرا قرار دارد و بهزودی تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه این بازدید ها با هدف نظارت بر روند اجرای طرحهای عمرانی و ارتقای کیفیت مسیرهای پرتردد، صورت می گیرد، افزود: تاکید ما بر تسریع و دقت در انجام پروژه های عمرانی تا پایان سال است.
فرماندار در ادامه بر اهمیت ایمنسازی، روانسازی ترافیک و زیباسازی ورودیها و میادین شهری در ایام پرتردد نوروزی تاکید کرد.
