حضور گسترده مردم در محافل رمضانی پاسخ قاطع به هتک حرمت مقدسات است

حجتالاسلام اسماعیل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با آرزوی قبولی طاعات و عبادات،با اشاره به اینکه دشمن با هتک حرمت به مقدسات،بهویژه قرآن کریم و مسجد، در تلاش بود مردم را از مساجد و محافل دینی دور کند، اظهار کرد:با وجود این توطئهها، مردم با شور و حال ویژهای در برنامههای مذهبی حضور یافتند و نشان دادند که ایمان و ارادتشان ریشهدارتر از هر هجمهای است.
مسئول فرهنگی حرم مطهر سلطان سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه افزود:حضور و مشارکت گسترده مردم در محافل ماه مبارک رمضان نشان داد تلاش دشمن برای کمرنگ کردن معنویت در جامعه بیاثر بوده است.
وی با بیان اینکه برنامههای آستان مقدس سلطان سید جلالالدین اشرف(ع) در ماه رمضان با استقبال چشمگیر مردم همراه است، گفت:ختم قرآن کریم هر روز با حضور قاریان مطرح استان و شهرستان و مشارکت همشهریان و زائران برگزار میشود و نماز جماعت نیز همراه با سخنرانی ۲۰ دقیقهای و پاسخ به شبهات احکام و مباحث عقیدتی از برنامههای ثابت این ماه است.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به برگزاری مراسم ویژه ۱۴ رمضان ،اظهار کرد:در سالروز شهادت سلطان سید جلالالدین اشرف(ع)، مراسم سخنرانی و مداحی برگزار خواهد شد و همچنین توزیع بستههای معیشتی میان خانوادههای کم برخوردار در دستور کار آستان قرار دارد.
شبهای قدر در آستان سلطان سید جلال الدین اشرف
مسئول فرهنگی حرم مطهر شهدا با اشاره به برنامههای نیمه ماه رمضان گفت: بمناسبت ولادت امام حسن مجتبی(ع) مراسم جشن همراه با سخنرانی، مولودخوانی و ضیافت افطاری کریمانه برگزار میشود .
وی افزود: مراسم شبهای قدر نیز با حضور مداحان و ذاکران مطرح استان در فضایی معنوی و با حضور گسترده مردم برپا خواهد شد.
حجتالاسلام محمدی با بیان اینکه مردم همواره در خدمترسانی به زائران پیشقدم بودهاند، افزود:در این ماه مبارک نیز مردم با حضور فعال خود در کمک به زائران و روزهداران همدلی ،ایمان، محبت به اهل بیت ع را با خدمت را به نمایش گذاشتهاند.
وی با اشاره به اینکه رمضان امسال فرصتی دوباره برای نمایش وحدت و معنویت در جامعه است ،گفت:امیدواریم این برنامهها زمینهساز تقویت بیش از پیش باورهای دینی باشد.
