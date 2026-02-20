به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری های فدراسیون کشتی، ویزای تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران که قرار بود طبق چرخه انتخابی راهی این مسابقات شوند، صادر شد.

ترکیب تیم های اعزامی کشورمان که در روزهای آینده راهی کشور آلبانی خواهند شد به شرح زیر است:

کشتی آزاد: ۷۴ کیلوگرم: یونس امامی ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور سرمربی: پژمان درستکار

کشتی فرنگی: ۶۳ کیلوگرم: علی حاجیوند ۷۲ کیلوگرم: محمدجواد رضایی – حجت رضایی ۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی – علیرضا عبدولی ۸۲ کیلوگرم: محمدامین حسینی ۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان ۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی سرمربی: حسن رنگرز مربی: حسن حسین زاده

داور: فرشید میرهاشمی

مسابقات کشتی آزاد روزهای ۶ و ۷ و مسابقات کشتی فرنگی روزهای ۸ لغایت ۱۰ اسفندماه برگزار می شود.