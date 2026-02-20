استقرار کانکس ثابت اهدای خون در بزرگ ترین محوطه دانشگاهی اصفهان

کیان دهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: در اولین روز این ماه مبارک، کانکس ثابت اهدای خون در یکی از در دسترس ترین مکانهای محوطه دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان استقرار یافته است تا از این به بعد دانشجویان و اساتید، راحت تر و سریع تر در امر نجات بخش و خداپسندانه اهدای خون مشارکت داشته باشند.

دهراب‌پور تاکید کرد با توجه به اینکه حفظ ذخیره خون استان برای زمان حال و آینده، نیاز ویژه به مشارکت فعالانه جوانان دارد لازم بود این حرکت بزرگ انجام گیرد و در این بین از همکاری ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بخصوص رئیس محترم دانشگاه نهایت تقدیر و تشکر به عمل می آید.

وی اذعان کرد این کانکس به ابعاد ۱۳ و سه دهم (۱۳/۳) در نه دهم متر بوده و مطابق با استانداردهای سازمان انتقال خون ساخته شده است.

کیان دهراب پور گفت با توجه به سکونت بیش از ۳۵ هزار دانشجو در محوطه دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، انتظار می رود با شروع به کار این مرکز که بعد از تعطیلات نوروز می باشد، شاخص اهدای خون اهداکنندگان زیر ۲۵ سال استان که از سال ۱۳۸۷ از ۲۵ درصد به ۶ درصد در سال اخیر کاهش پیدا کرده، افزایش چشمگیری پیدا کند.

مدیرکل انتقال خون استان اضافه کرد خانمها و آقایان از سن ۱۸ سالگی می توانند خون خود را اهدا کنند.