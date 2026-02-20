به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید علی میراحمدی صبح آدینه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از کشفیات نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی انتظامی سمنان از دستگیری یک تیم سرقت سیم و کابل در شهرستان شاهرود به همت ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان شاهرود قرار گرفت، افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی در نهایت یک نفر در ارتباط با این سرقت ها شناسایی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این فرد به اتهام سرقت سیم و کابل با حکم دادستانی دستگیر شد، تاکید کرد: این شخص در بازجویی ها چهار همدست خود را نیز لو داد.

میراحمدی با بیان اینکه این افراد به 31 فقره پرونده سرقت اعتراف کرده اند، ابراز کرد: از محل اختفای سارق اصلی نیز 60 کیلوگرم سیم و کابل مسی کشف و ضبط شد.

وی افزود: متهمان برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارجاع شدند.