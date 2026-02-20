۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

اعتراف تیم سیم‌بُرها به ۳۱ فقره سرقت در شاهرود؛ کشف ۶۰ کیلو سیم مسی

شاهرود- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری یک تیم پنج نفره سارقان سیم و کابل در شاهرود خبر داد و گفت: این افراد به ۳۱ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند و ۶۰ کیلوگرم سیم و کابل مسی کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید علی میراحمدی صبح آدینه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از کشفیات نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی انتظامی سمنان از دستگیری یک تیم سرقت سیم و کابل در شهرستان شاهرود به همت ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان شاهرود قرار گرفت، افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی در نهایت یک نفر در ارتباط با این سرقت ها شناسایی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این فرد به اتهام سرقت سیم و کابل با حکم دادستانی دستگیر شد، تاکید کرد: این شخص در بازجویی ها چهار همدست خود را نیز لو داد.

میراحمدی با بیان اینکه این افراد به 31 فقره پرونده سرقت اعتراف کرده اند، ابراز کرد: از محل اختفای سارق اصلی نیز 60 کیلوگرم سیم و کابل مسی کشف و ضبط شد.

وی افزود: متهمان برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارجاع شدند.

کد خبر 6754292

