محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت ماه رمضان بیان کرد: امسال هم مانند سنوات گذشته کمیته امداد استان سمنان در قالب پویش هایی تلاش دارد تا کمک خیران نیک اندیش هم استانی به دست نیازمندان برسد.

وی با بیان اینکه پویش اطعام و افطاری ساده در ماه رمضان امسال هم برگزار می شود، افزود: مردم نیک اندیش استان سمنان می توانند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به حساب کمیته امداد نزد بانک ها و یا مراکز و دفاتر کمیته امداد در سراسر استان سمنان اهدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان همچنین بیان کرد: علاوه بر مراکز کمیته امداد و موسسات خیریه که میزبان کمک های مردمی هستند برای تسهیل در امور یک کد دستوری #۸۸۷۷*۰۲۳* نیز برای دریافت کمک های مردمی در قالب این پویش راه اندازی شده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه این پویش در قالب اطعام مهدوی و ایران همدل در ماه رمضان برگزار شده است، ابراز کرد: مردم استان سمنان همچنین می تواند صدقات خود را هم از طرق مذکور اهدا کنند تا کمیته امداد آنها را به دست نیازمندان برساند.