اعلام برگزیدگان مرحله استانی جشنواره تدریس ماهرانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه رجایی گفت: دومین جشنواره تدریس ماهرانه با محوریت کتابهای «ماهر شو» و با هدف ترویج روشهای خلاقانه در آموزش مفاهیم امدادی و بشردوستانه به کودکان با همکاری معاونت پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان برگزار شد و با استقبال پرشور مربیان کانون غنچههای هلال در سراسر کشور مواجه گردید.
وی با اشاره به تعداد مشارکتکنندگان، افزود: در این دوره از جشنواره، ۱۰۷۶ اثر از استانهای مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که نشاندهنده عمق علاقه و تعهد مربیان ما به ارتقای کیفیت آموزش در حوزه کودک است.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلالاحمر در ادامه گفت: برگزیدگان مرحله استانی، به مرحله کشوری راه یافته و در مرحله کشوری به رقابت خواهند پرداخت. آثار راهیافته به این مرحله توسط هیئت داوران ستاد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
رجایی با تأکید بر اهمیت این رویداد خاطرنشان کرد: جشنواره تدریس ماهرانه فرصتی ارزشمند برای شناسایی روشهای نوین تدریس، بهروزرسانی شیوههای آموزشی و تبادل تجربیات میان مربیان است. امیدواریم با برگزاری این جشنوارهها، گامهای مؤثری در جهت انتقال مفاهیم ارزشمند هلال احمر به نسل آیندهساز ایران اسلامیبرداشته شود.
وی از تمامی مربیان، داوران و دستاندرکارانی که در برگزاری این رویداد مشارکت داشتند، قدردانی کرد.
نظر شما