۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

«جعبه ابزار مربی» اثری برای انتقال مفاهیم مربیان به کودکان

کتاب «جعبه ابزار مربی» (۱۰۰ روش انتقال مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان) از سوی پژوهشکده باقرالعلوم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «جعبه ابزار مربی» (۱۰۰ روش انتقال مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان) در ۲۳۴ صفحه و در قطع رقعی منتشر شد.

این اثر کتابی مهارتی پیرامون استخراج روش‌های کاربردی و دستیابی به نظامی از مدلهای مطلوب آموزشی برای مربیان و مبلغان در پرتو کتاب، سنت و تجربیات اساتید مبتکر است که با هدف تبدیل تجربیات شفاهی به ادبیات مکتوب، مجموعه‌ای جامع از ۱۰۰ روش متنوع را برای تقویت قدرت مربیان در مواجهه با برنامه‌ها و بحران‌های محیط‌های آموزشی ارائه می‌دهد.

پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهای کلامی (قصه، شعر و معما) و ابزارهای نوین (رباتیک، رایانه و کیت‌های آموزشی)، جذابیت انتقال مفاهیم دینی را برای نسل جدید دوچندان کرد؟ در این کتاب، راهکارهای بدیع اساتیدی همچون «استاد راستگو» در کنار روش‌های فنی تدریس، مهارت‌های شروع و پایان کلاس و فعالیت‌های هنری نظیر معرق و مشبک به عنوان مسیرهای موفق تربیت دینی واکاوی شده است.

نویسنده این اثر محمود خیری و ناشر آن پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) است که علاقه مندان می توانند برای تهیه کتاب به نشانی اینترنتی http://rbo.ir/__a-۴۵۱۰.aspx مراجعه کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

