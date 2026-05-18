به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری،بعد از ظهر دوشنبه، در یکصد و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی اسلامشهر، با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی» اظهار داشت: کارها باید پیوند فرهنگی داشته باشد. اقتصاد مقاومتی نیازمند پشتوانه فرهنگی است و رفتار فرهنگی باید به اقتصاد مقاومتی متصل شود.

وی با انتقاد از نارسایی‌ها در تنظیم بازار و گرانی‌های بی‌ضابطه، افزود: در تجمع‌های شبانه، بخشی از مطالبات مردم گلایه از برخی آشفتگی‌های اقتصادی است، همه به این نارسایی‌ها اذعان داریم اما متأسفانه مسئولیت‌پذیری ناچیز است.

امام جمعه اسلامشهر با تأکید بر لزوم ورود میدانی و برخورد قاطع با گرانی‌های افسارگسیخته، خاطرنشان ساخت: در موضوع نانوایی‌ها چگونه است که همچنان با وضعیت نامناسبی مواجه هستیم؟ این شرایط غیرقابل دفاع باید اصلاح شود. اقتصاد ارتباط مستقیمی با دین و ایمان مردم دارد.

برقراری اقتصاد مقاومتی را نیازمند فرهنگ‌سازی در حوزه صرفه‌جویی دانست و تصریح کرد: صرفه‌جویی در مصرف برق منازل، محیط‌های شهری و آب مصرفی یک الزام است و باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی را حمایت از تولید داخلی و کارگران کشور دانست و گفت: نمونه آن، مهندسان خارجی فعال در عسلویه هستند که تمام نیازهای خود را از کشور متبوعشان تأمین می‌کنند؛ این نشان می‌دهد حتی کشورهای خارجی نیز بر حمایت از تولید داخلی خود تأکید دارند.

امام جمعه اسلامشهر در ادامه به اهمیت مسجد محوری، استفاده از انرژی خورشیدی در مراکز عمومی، مدارس و مصلی اشاره کرد و خواستار برخورد جدی با سرقت‌های مسلحانه و نامتعارف شد.

وی همچنین بر جلوگیری از تعدیل نیرو در کسب‌وکارهای شهرستان و تسهیل‌گری در پرداخت وام‌های حمایتی تأکید کرد.

برقراری در پایان با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید و همراهانش، بر برگزاری ویژه برنامه‌های یادبود شهدای خدمت تأکید کرد.