به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا از ۲۶ بهمن‌ماه آغاز و تا ۳۰ بهمن ادامه داشت که پس از پایان این زمان، یک روز دیگر نیز تمدید و تا ساعت ۲۲ روز گذشته (جمعه) ادامه داشت.

وی اضافه کرد: با اتمام زمان قانونی برای نام نویسی از داوطلبان در مجموع هشت هزار و ۶۰۳ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۹۰ درصد را آقایان با تعداد هفت هزار و ۷۰۶ نفر و ۱۰ درصد را بانوان با تعداد ۸۹۷ نفر تشکیل می دهند.

دبیر ستاد انتخابات هرمزگان ادامه داد: این تعداد از داوطلبان در بازه زمانی تعیین‌ شده به سامانه پنجره واحد وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir مراجعه کرده و ضمن تکمیل اطلاعات پرسشنامه اعلام داوطلبی و بارگذاری مدارک مورد نیاز در مهلت یاد شده، ثبت‌نام خود را نهایی و کد رهگیری دریافت کردند.

جهانگیری در مورد ترکیب سنی و شغلی داوطلبان نیز گفت: بیشترین فراوانی سنی ثبت‌نام‌کنندگان مربوط به گروه سنی ۳۵ تا ۴۰ سال است و از نظر شغلی نیز بیشترین فراوانی در گروه مشاغل آزاد با تعداد چهار هزار و ۷۵ نفر قرار دارند.

وی با بیان اینکه در این دوره هشت هزار و ۶۰۳ داوطلب برای تصدی چهار هزار و ۳۷۱ کرسی در هزار و ۳۶۷ روستای استان با یکدیگر رقابت خواهند کرد، افزود: میزان استقبال به‌گونه‌ای بوده که به ازای هر کرسی، به طور میانگین ۱.۹۶ نفر داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند.

دبیر ستاد انتخابات هرمزگان در مورد نام نویسی از داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ایی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مرکز استان نیز گفت: ثبت نام از داوطلبان از ۲۹ بهمن آغاز شده و تا ساعت ۱۶ امروز دوم اسفندماه ادامه می یابد.

وی اضافه کرد: در این مرحله ۶۳ نفر از افرادی که در مرحله قبل کار پیش ثبت نام را انجام داده بودند باید ثبت نام خود را نهایی کنند که از میان آنها یک نفر به جمع نمایندگان مرکز استان در مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.