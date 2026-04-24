به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان گیلانغرب، با اشاره به حدیث «سلسلة الذهب» از امام رضا (ع)، اظهار کرد: توحید و یکتاپرستی حصار امن الهی است، اما به فرموده امام رضا (ع)، شرط ورود به این دژ مستحکم، پذیرش ولایت اهل بیت (ع) است.
وی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در طول ۶۰ روز گذشته این روایت را با تمام وجود تفسیر کردند، افزود: پیام مشترک مردم، مسئولان و سران قوا در این مدت این بود که ما یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه مستقیم داریم. حضور میلیونی مردم در خیابانها نشان داد که نیروی ایمان و اراده توحیدی در این کشور زنده است و مردم با شعار «دست خدا بر سر ما، خامنهای رهبر ماست» به میدان آمدند.
امام جمعه گیلانغرب تصریح کرد: دشمنان با تمام گزینههای روی میز خود به مقابله با ایران پرداختند، اما تنها امیدی که داشتند، ایجاد تفرقه در میان ملت بود که با حضور حماسی مردم و وحدت سران قوا، سیلی محکمی خوردند. هدف اصلی ما براندازی و نابودی ریشه کفر در منطقه است.
لزوم توجه به ظرفیتهای مرزی و تنوعبخشی به اقتصاد
حجتالاسلام دانیاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محاصره دریایی اشاره کرد و گفت: محاصره دریایی برای کشوری با بیش از شش هزار کیلومتر مرز زمینی و دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی بیمعناست. این شرایط باید توجه مسئولان را به توسعه خطوط ریلی و بهسازی استانهای مرزی جلب کند.
وی با تأکید بر لزوم تنوعبخشی به اقتصاد و رهایی از اتکای صرف به صادرات نفت، بیان کرد: ایران با چهار اقلیم متفاوت، ظرفیتهای عظیمی برای صادرات دارد و میتوان تهدیدها را به فرصتی برای توسعه اقتصادی تبدیل کرد. مضرات این محاصره برای کشورهای خائن منطقه که پایگاه به آمریکا دادهاند، بسیار بیشتر بوده و صادرات برخی از آنها به صفر رسیده است.
درخواست برای بازگشایی مرز سومار جهت تردد زوار اربعین
امام جمعه گیلانغرب با تقدیر از تلاشهای مسئولان شهرستان، خواستار توجه ویژه ستاد مرکزی اربعین به مرز سومار شد و اظهار کرد: مرز سومار به عنوان یکی از روانترین و نزدیکترین مرزها، ظرفیت بسیار مناسبی برای تردد زوار اربعین دارد. استاندار کرمانشاه نیز موافقتهای اولیه را اعلام کرده و انتظار داریم این مرز هرچه زودتر به رسمیت شناخته شود.
وی افزود: بازگشایی مرز سومار برای تردد مسافران، علاوه بر بهرهمندی مردم دومین شهر مقاوم کشور از افتخار خادمی زوار امام حسین (ع)، موجب توسعه زیرساختهای عمرانی، جادهای، مهاجرت معکوس، کاهش بیکاری و گشایش اقتصادی در منطقه خواهد شد. همچنین، این اقدام به کاهش بار ترافیکی مرز خسروی و افزایش امنیت حمل و نقل کمک شایانی خواهد کرد.
حجتالاسلام دانیاری در پایان با اشاره به آیات سوره اسراء و روایتی از امام صادق (ع)، بر نقش و رسالت عظیم ملت ایران در مقابله با طغیانگریهای رژیم صهیونیستی تأکید و از حضور پرشور مردم در عرصههای مختلف قدردانی کرد.
نظر شما