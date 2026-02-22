به گزارش خبرگزاری مهرف هم زمان با ماه مبارک رمضان و در راستای اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی ویژه دانشآموزان و جامعه فرهنگیان، حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) در قالب طرح «سفره پدری»،میزبان ۱۷ هزار نفر از معلمان و دانشآموزان تازهمکلف دختر و پسر، خواهد بود.
با همکاری و هماهنگی ادارهکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و با هدف تعمیق باورهای دینی، تقویت هویت معنوی دانشآموزان و ایجاد پیوندی ماندگار میان فرهنگیان و دانشآموزان با معارف رضوی، طرح «سفره پدری» میزبان ۱۷ هزار نفر از معلمان و دانشآموزان تازهمکلف دختر و پسر، خواهد بود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، روز دوشنبه چهارم اسفندماه، ۴ هزار نفر از معلمان دبیرستانهای منتخب شهر مشهد شامل ۲ هزار معلم زن و ۲ هزار معلم مرد، در رواق امام خمینی (ره)، میهمان سفره افطار حرم مطهر رضوی، خواهند بود.
همچنین روز پنجشنبه پنجم اسفندماه، نیز ۴ هزار نفر از دختران تازهمکلف و روزهاولی از ۳۷ مدرسه شهر مشهد و منطقه تبادکان، در قالب برنامه معنوی «میهمانی فرشتهها»، نخستین تجربه افطار خود را در جوار بارگاه منور رضوی و در رواق امام خمینی (ره)، رقم خواهند زد.
در ادامه اجرای این طرح، حرم مطهر رضوی در روزهای ۹، ۱۰ و ۱۱ اسفندماه نیز هر روز هزار و ۸۰۰ دختر روزهاولی در قالب برنامه «میهمانی فرشتهها»، مهمان حرم مطهر رضوی در رواق حضرت زهرا (س)، خواهند بود.
برنامههای «سفره پدری»، در روز ۱۲ اسفندماه نیز با میزبانی از یکهزار و ۸۰۰ دانشآموز پسر پایه نهم مدارس مشهد ادامه خواهد یافت و این دانشآموزان نیز، میهمان سفره اطعام پدری در رواق حضرت زهرا (س)، خواهند بود.
گفتنی است، هم زمان با ماه مبارک رمضان، در قالب «سفره پدری حضرت رضا (ع)» بیش از ۳ میلیون وعده و خدمت اطعامی در حرم مطهر رضوی، سطح شهر و مراکز پیرامونی به زائران و اقشار مختلف جامعه، ارائه میشود.
نظر شما