دستگیری محکوم متواری و تحت تعقیب در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده در خصوص انواع کلاهبرداری و سرقت با شگردهای مختلف توسط یک نفر محکوم متواری ، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی ، یک نفر محکوم متواری و تحت تعقیب که دارای سوابق متعدد در خصوص انواع کلاهبرداری و سرقت با شگردهای مختلف بود را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت : از متهم یک دستگاه خودروی سواری مسروقه نیز کشف گردید که با درج آگهی در یکی از سایت های واسط قصد فروش آن را داشت ، که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.