موتورهای قاچاق خودرو در هرمزگان کشف شد

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف دو دستگاه موتور خودرو سنگین قاچاق در یکی از گمرکات غرب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک شهرستان بندرخمیر در اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق کالا و ارز و بازدید و کنترل کالاهای ملوانی روز گذشته حین گشت زنی در محوله اسکله به یک فروند لنج در حال تخلیه بار مشکوک شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی با همکاری حراست گمرک در بازرسی شناور مورد نظر ۲ دستگاه موتور خودرو سنگین خارجی قاچاق کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این شناور را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۸۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

