  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۲۳

تجاوز هوایی مجدد اسرائیل به شرق لبنان

منابع خبری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی در شرق لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اعلام کرد: حمله هوایی اسرائیل، اطراف شهر ریاق در منطقه بقاع در شرق لبنان را هدف قرار داد.»

در همین حال، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد: مقرهای فرماندهی حزب‌الله را در شهر بعلبک در شرق لبنان هدف حمله قرار دادیم.

جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

شمار تلفات حملات رژیم صهیونیستی به شرق لبنان به ۶ شهید و ۲۰ زخمی رسید

سازمان امداد و نجات لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه البقاع در شرق لبنان، ۶ نفر شهید و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.  
تعداد شهدای حمله اسرائیل به شرق لبنان به ۹ تن رسید

استاندار بعلبک الهرمل در شرق لبنان اعلام کرد که تعداد شهدای حمله اسرائیل به این منطقه از لبنان به ۹ شهید و ۴۰ زخمی رسیده است.
برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سرباز ایران اسلامی IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام.. تمام مسلمانان و کشورهای اسلامی باید برای نابودی رژیم فاشیستی صهيونيستي اشغالگر و سگ هار امریکای جنایتکار متحد شوند و این رژیم جنایتکار را نابود کنند و فلسطین را آزاد کنند انشاالله.
    • IR ۰۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      1 4
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل مرگ بر شورای اتحادیه اروپا کجا مردند
    • احسان IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      0 1
      پاسخ
      اسرائیل غاصب و متجاوز است
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      1 4
      پاسخ
      مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند چرا جنایات جنگی رژیم جعلی صهیونیستی را محکوم می کنند
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      1 5
      پاسخ
      رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد

