تجاوز هوایی مجدد اسرائیل به شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اعلام کرد: حمله هوایی اسرائیل، اطراف شهر ریاق در منطقه بقاع در شرق لبنان را هدف قرار داد.»



در همین حال، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد: مقرهای فرماندهی حزب‌الله را در شهر بعلبک در شرق لبنان هدف حمله قرار دادیم.



جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

شمار تلفات حملات رژیم صهیونیستی به شرق لبنان به ۶ شهید و ۲۰ زخمی رسید



سازمان امداد و نجات لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه البقاع در شرق لبنان، ۶ نفر شهید و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.