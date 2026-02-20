تجاوز هوایی مجدد اسرائیل به شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اعلام کرد: حمله هوایی اسرائیل، اطراف شهر ریاق در منطقه بقاع در شرق لبنان را هدف قرار داد.»
در همین حال، ارتش اسرائیل در بیانیهای مدعی شد: مقرهای فرماندهی حزبالله را در شهر بعلبک در شرق لبنان هدف حمله قرار دادیم.
جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.
منابع خبری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی در شرق لبنان خبر دادند.
کد خبر 6754798
نظر شما