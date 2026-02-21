یک رسانه انگلیسی فاش کرد؛ پیام محرمانه بن سلمان خطاب به امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت انگلیسی میدل ایست آی گزارش داد که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان با ارسال یک پیام طولانی و محرمانه خطاب به طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات از نقش این کشور در سودان و یمن انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، پیام مذکور که چند هفته قبل ارسال شده حاوی شکایت های ریاض از امارات و ارائه پیشنهاد میانجی گری خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان بوده است.

در این پیام آمده است که عربستان دیگر تحمل جنگ در سودان در سایه حمایت های امارات از نیروهای واکنش سریع در این کشور را ندارد. حضور نظامی عربستان در یمن با توجه به حمله عناصر شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات، یک ضرورت برای امنیت ملی این کشور است.

مسئولان آمریکایی و غربی که از فحوای این پیام آگاه بودند اعلام کردند که این پیام حاوی امضا نبوده اما واشنگتن معتقد است که از سوی بن سلمان ارسال شده است. بن سلمان در این پیام تاکید کرده که عربستان اقدام امارات مبنی بر ارسال تجهیزات نظامی به یمن بدون موافقت ریاض را یک خط قرمز تلقی می کند.