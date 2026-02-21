۲ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۰۰

استقرار مزدوران عربستان نزدیک عدن بعد از درگیری با مهره‌های امارات

در ادامه تنش های نظامی میان عناصر تحت حمایت عربستان و امارات در یمن، نیروهای وابسته به ریاض در ورودی های عدن مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، یک منبع یمنی آگاه اعلام کرد که عناصر وابسته به دولت خودخوانده یمن تحت حمایت عربستان بعد از درگیری های شدید با عناصر وابسته به امارات در تعدادی از مناطق و ورودی های عدن مستقر شدند.

چندی قبل عناصر وابسته به امارات تلاش کردند وارد ساختمان و مقر استقرار دولت خودخوانده جدید یمن به ریاست شائع الزندانی شوند.

نیروهای موسوم به سپر وطن وابسته به عربستان نیز در شهرهای خور مکسر و کریتر مستقر شدند تا بتوانند از عدن در برابر این تحرکات مسلحانه حمایت کنند.

این نیروها در منطقه الوهط در استان لحج نیز مستقر شده اند. درگیری های مذکور طی روز پنجشنبه به کشته شدن یک تن و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر انجامید.

چندی قبل نیز نیروهای سعودی وارد شهر عتق مرکز استان شبوه یمن شدند. این اقدام در چارچوب تحرکات امنیتی و نظامی عربستان و دولت خودخوانده یمن با هدف بازپس گیری نفوذ خود در استان های جنوبی بعد از تنش های اخیر با امارات و عناصر تحت امر این کشور صورت می گیرد.

کد خبر 6754859

