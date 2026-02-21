  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۳

سوال روز سوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در خراسان جنوبی

بیرجند- مسابقه سومین روز از طرح زندگی با آیه‌ها در خراسان جنوبی تشریح شد و علاقه مندان می‌توانند در آن شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان خراسان‌جنوبی آغاز شد.

سوال مسابقه روز سوم ماه مبارک رمضان

"مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟
۱-از زیادی دشمن نهراسید
۲-تمام عزت نزد خداست
۳-ببخش تا بخشیده شوی
۴-روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است.

مخاطبان گرامی جهت شرکت در مسابقه عدد صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۸ ارسال نمایید.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای پیوستن به پویش زندگی با آیه ها عدد ۵ را به شماره۳۰۰۰۱۹۳۸ ارسال کنند.

کد خبر 6754879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها