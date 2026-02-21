به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان خراسان‌جنوبی آغاز شد.



سوال مسابقه روز سوم ماه مبارک رمضان

"مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱-از زیادی دشمن نهراسید

۲-تمام عزت نزد خداست

۳-ببخش تا بخشیده شوی

۴-روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است.

مخاطبان گرامی جهت شرکت در مسابقه عدد صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۸ ارسال نمایید.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای پیوستن به پویش زندگی با آیه ها عدد ۵ را به شماره۳۰۰۰۱۹۳۸ ارسال کنند.