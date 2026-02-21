طلوع «نرگس» در ایلام؛ عطر اشتغال و صادرات استان را فرا گرفت

خبرگزاری مهر -گروه استانها: با آغاز فصل برداشت گل نرگس در استان ایلام، عطر دلانگیز این گل زیبا در هوای زمستانی مناطق مختلف استان پیچیده است.
شهرستان درهشهر که قطب تولید نرگس در غرب کشور به شمار میرود، امسال میزبان هزاران کشاورزی است که با دستان پُرعطرشان حدود ۱۳۰ میلیون شاخه گل نرگس را روانه بازار داخلی و کشورهای همسایه میکنند؛ زیباییای که حالا بوی اشتغال و صادرات میدهد.
این روزها نرگسزارهای درهشهر، آبدانان و بدره جلوهای دلانگیز به مزارع کشاورزی استان بخشیدهاند و کشاورزان با شور و نشاط مشغول برداشت این گل زیبا و سودآور هستند.
بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، برداشت گل نرگس از سطح ۷۳۰ هکتار از مزارع استان آغاز شده است.
شهرستانهای آبدانان و درهشهر به ترتیب با ۳۶۰ و ۲۲۷ هکتار، بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص دادهاند.
دره شهر قطب تولید گل نرگس در استان ایلام
رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:امسال با افزایش سطح زیرکشت به حدود ۷۳۰ هکتار در سطح استان، انتظار میرود بیش از ۱۳۰ میلیون شاخه گل از نوع نرگس شهلا و نرگس برداشت شود.
حشمت عزیزان بیان کرد: بیش از ۴۲۰ خانوار بهصورت مستقیم در کاشت و تولید این محصول مشارکت دارند و معیشت بسیاری از خانوادهها به آن وابسته است.
وی گفت: خوشبختانه امسال با استقبال گسترده کشاورزان و مساعد بودن شرایط آبوهوایی، سطح زیرکشت گل نرگس در استان رشد قابل توجهی داشته است.
رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام ادامه داد: در حال حاضر ایلام رتبه دوم کشور را از نظر سطح زیرکشت و میزان تولید داراست. ما در تلاش هستیم تا زنجیره ارزش این محصول را از مرحله کاشت تا فرآوری و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی تکمیل کنیم.
وی افزود: برداشت گل نرگس، علاوه بر تأمین بازار داخلی، ظرفیت ارزآوری از طریق صادرات به کشورهای همسایه را نیز دارد. در صورت حمایت از صنایع فرآوری و بستهبندی، میتوان ارزش افزوده قابلتوجهی برای استان ایجاد کرد و زمینه اشتغال پایدار را فراهم کرد.
وی اضافه کرد: برنامهریزی شده با همکاری بخش خصوصی، صنایع بستهبندی و اسانسگیری از گل نرگس راهاندازی شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان ایلامی فراهم شود، همچنین سعی داریم این محصول را به عنوان یک برند ملی صادراتی معرفی کنیم.
حمایت منابع طبیعی از کشت گل نرگس در اراضی شیب دار
مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درهشهر اکنون قطب اصلی تولید گل نرگس در استان ایلام است و رویشگاههای وسیع این گل در سطح شهرستان باعث زیبایی منحصربهفرد طبیعت آن شده است.
یاسم خانمحمدیان تاکید کرد: برداشت گل نرگس در مزارع درهشهر از سطح ۳۶۰ هکتار آغاز شده و انتظار میرود امسال تولید چشمگیرتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم. اگر حمایتهای لازم برای توسعه زنجیره تولید و صنایع فرآوری صورت گیرد، محصولات نرگسزارهای درهشهر میتوانند سهم عمدهای در صادرات و اشتغال استان ایفا کنند.
مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام عنوان کرد: کشت گل نرگس افزون بر درآمدزایی، نقش مهمی در احیای اراضی کمبازده و افزایش پوشش گیاهی استان دارد. این گل سازگاری بالایی با شرایط اقلیمی ایلام دارد و باعث تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش در مناطق شیبدار میشود.
وی ادامه داد: اگر دستگاه های اجرایی توجه جدیتری به توسعه صنایع مرتبط مانند تولید عطر، اسانس و فرآوردههای گیاهی داشته باشند، گل نرگس ایلام میتواند سهم قابل توجهی در درآمدهای غیرنفتی و صادرات کشاورزی کشور ایفا کند. درهشهر و آبدانان در این زمینه ظرفیتهای بینظیری دارند که باید بهصورت جامع مورد استفاده قرار گیرند.
با آغاز برداشت در نرگسزارهای ایلام، چهره طبیعت استان رنگ و بوی تازهای گرفته است. کشاورزان درهشهر و بدره این روزها در میان عطر دلانگیز نرگس، تلاش خود را برای معرفی زیباییهای استان به بازارهای داخلی و خارجی دوچندان کردهاند.
برداشت گل نرگس در صورت مساعد بودن شرایط جوی تا نیمه اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند با توجه به ظرفیت بالای تولید و بازار صادرات، گل نرگس ایلام میتواند به یکی از محصولات شاخص کشاورزی غرب کشور تبدیل شود.
