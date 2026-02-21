۱۷۷۹ داوطلب برای انتخابات شوراهای روستایی رشت ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام آمار نهایی ثبتنامکنندگان اظهار کرد: در مجموع یکهزار و ۷۷۹ نفر در پنج بخش این شهرستان برای حضور در رقابتهای انتخاباتی ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۱۹۱ نفر (۱۱ درصد) بانوان و یکهزار و ۵۸۸ نفر (۸۹ درصد) آقایان هستند.
وی با اشاره به تفکیک آماری داوطلبان در بخشهای مختلف افزود: در بخش کوچاصفهان ۲۸۳ نفر، سنگر ۳۱۷ نفر، لشتنشا ۳۶۵ نفر، خشکبیجار ۲۷۰ نفر و بخش مرکزی ۵۴۴ نفر ثبتنام خود را نهایی کردهاند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان رشت با بیان اینکه بخش عمده ثبتنامها بهصورت غیرحضوری انجام شده است، تصریح کرد: ۱۱۱ نفر (۶ درصد) بهصورت حضوری و یکهزار و ۶۶۸ نفر (۹۴ درصد) بهصورت غیرحضوری فرآیند ثبتنام را طی کردهاند.
میرغضنفری درباره سابقه ایثارگری داوطلبان نیز گفت: ۲۴۹ نفر (۱۴ درصد) دارای سابقه ایثارگری و یکهزار و ۵۳۰ نفر (۸۶ درصد) فاقد سابقه ایثارگری هستند.
وی در تشریح وضعیت تحصیلی ثبتنامکنندگان بیان کرد: ۷۴۹ نفر دارای مدرک زیر دیپلم، ۶۰۱ نفر دیپلم، ۱۲۱ نفر کاردانی، ۲۵۰ نفر کارشناسی، ۴۹ نفر کارشناسی ارشد، چهار نفر دکتری و پنج نفر دارای مدرک حوزوی هستند.
فرماندار رشت با اشاره به ترکیب شغلی داوطلبان افزود: ۷۶ نفر بیکار، سه نفر نظامی، ۸۶۳ نفر شاغل آزاد، ۲۶۸ نفر بازنشسته، ۲۲ نفر فرهنگی، ۱۱۹ نفر کارمند، یک نفر پزشک، چهار نفر وکیل یا قاضی، دو نفر استاد دانشگاه، سه نفر روحانی، ۹۶ نفر در سایر مشاغل، ۲۱۱ نفر کشاورز، ۴۱ نفر کارگر و ۷۰ نفر خانهدار در این دوره ثبتنام کردهاند.
وی همچنین درباره شرایط سنی داوطلبان اظهار کرد: ۶۵ نفر کمتر از ۳۰ سال، ۳۷۰ نفر در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۵۲۹ نفر ۴۰ تا ۵۰ سال، ۴۵۷ نفر ۵۰ تا ۶۰ سال، ۲۹۸ نفر ۶۰ تا ۷۰ سال، ۴۹ نفر ۷۰ تا ۷۵ سال و ۱۱ نفر بیش از ۷۵ سال سن دارند.
میرغضنفری با اشاره به مراحل بعدی فرآیند انتخابات خاطرنشان کرد: با پایان مهلت ثبتنام، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأتهای اجرایی بخشها آغاز شده و این روند طبق زمانبندی و چارچوبهای قانونی ادامه خواهد یافت.
وی در پایان گفت: انتخابات شوراهای اسلامی روستا در ۲۳۸ روستای پنج بخش شهرستان رشت برای تصدی ۷۶۴ کرسی شورا، روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود و شوراها بر اساس جمعیت هر روستا بهصورت سه یا پنج نفره تشکیل خواهند شد.
