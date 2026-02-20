تشدید اقدامات طرح کنترل هوشمند مجرمین در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید رضا میرحبیبی، گفت: با توجه به برنامه های ویژه نظارت بر جامعه مجرمین حرفه ای با رویکرد بهره برداری از تجهیزات هوشمند الکترونیک در بستر سامانه های تخصصی این پلیس و ایجاد بستر امن اجتماعی در ایام ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروزی پیش رو، راه اندازی و بهره برداری از چهار سالن رصد مستقل در شهرستان های جیرفت، رفسنجان، سیرجان و بم عملیاتی شده و در چرخه کاربری قرار گرفت.

وی افزود: امروز با توانمندی پلیس در بهره‌ گیری از تجهیزات نوین و کاربردی، دیگر مجال ارتکاب جرم از سوی این گروه از مجرمین به حداقل رسیده و چتر اطلاعاتی پلیس آگاهی بر رصد تحرکات لحظه ای افراد سابقه دار حوزه سرقت به طور کامل تری میسر شده است.