۱۰ نفر در انفجاری در مرکز ویتنام مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس محلی این استان روز شنبه اعلام کرد که در این حادثه، یک وسیله انفجاری دستساز مشکوک در خانهای در نگی سون وارد منفجر شد.
قربانیان بلافاصله برای درمان اورژانسی به مراکز درمانی نزدیک منتقل شدند.
خبرگزاری ویتنام گزارش داد که ۱۰ نفر در انفجار بزرگی در استان مرکزی تان هوآ ویتنام زخمی شدند که گمان میرود حادثه ناشی از مواد منفجره دستساز بوده باشد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس محلی این استان روز شنبه اعلام کرد که در این حادثه، یک وسیله انفجاری دستساز مشکوک در خانهای در نگی سون وارد منفجر شد.
قربانیان بلافاصله برای درمان اورژانسی به مراکز درمانی نزدیک منتقل شدند.
نظر شما